Un fuerte siniestro vial ocurrió este martes por la noche en la localidad bonaerense de Pigüé, cuando un camión que circulaba con el volquete levantado chocó contra un puente de menor altura y destruyó toda la estructura. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 33, que permaneció cortada durante varias horas por lo ocurrido.

El episodio comenzó cuando un camión Iveco circulaba a la altura del kilómetro 132, en el partido bonaerense de Saavedra. En el video que filmó un automovilista y se volvió viral en redes sociales se puede advertir que el vehículo de gran porte pasó el cartel de señalización verde que indicaba la cercanía con la ciudad de Pigüé, cabecera de Saavedra, cerca del puente.

El camionero pareció no percatarse de la situación y chocó de llenó con una parte de la estructura, lo que frenó inmediatamente su marcha y paralizó el tránsito.

El choque del camión contra el puente

De acuerdo con las primeras hipótesis consignadas en medios locales, el camionero habría frenado algunos metros antes para realizar reparaciones en el sistema de la caja volcadora en la estación de servicio YPF. Tras retomar la marcha, la bomba hidráulica habría quedado accionada, lo que provocó la elevación del volquete mientras el camión se desplazaba. Sin advertir lo sucedido, el conductor continuó con su recorrido.

Más tarde, el coordinador de Defensa Civil de Pigüé, Javier Porta, explicó que el siniestro ocurrió a raíz de un descuido del conductor —a quien identificó como Daniel González— al haberse olvidado de desactivar el mecanismo hidráulico de la batea luego de pasar por una estación de servicio.

“Llegó a la estación de servicio, guardó la lona debajo de lo que es la batea y se olvidó de desconectar la toma de fuerza”, detalló Porta en declaraciones radiales. De acuerdo con su testimonio, el conductor reveló que no se percató de la situación hasta que se produjo el impacto. “No me di cuenta”, le habría manifestado.

A su vez, el funcionario indicó que el conductor venía de finalizar su jornada laboral en una empresa de construcción de silos y que estaba regresando a su casa. Antes de llegar al puente, González recorrió entre 800 y 1000 metros. “Se levantó solo cuando él puso el camión en marcha de vuelta. El mecanismo hidráulico se activó”, subrayó el funcionario.

Si bien aún se evalúan los posibles daños en el puente —motivo por el cual la circulación en ese sector de la ruta permanece interrumpida y los vehículos son desviados por zonas laterales—, el fuerte choque no registró heridos.

El esquema dispuesto por Vialidad Nacional contempló la utilización de las colectoras laterales en ambos sentidos. De esta forma, tanto quienes se dirigen hacia Bahía Blanca como aquellos que circulan en dirección a Trenque Lauquen deben ingresar por la colectora derecha antes de llegar al puente y reincorporarse a la ruta una vez superado el sector afectado.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial, integrantes de Defensa Civil y personal de Vialidad Nacional, encargados de ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.