Villa Lugano: chocó el Premetro y, tras el impacto, hay siete heridos

Villa Lugano. Chocó el Premetro, hay siete heridos Crédito: Twitter Sólo Tránsito

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 11:57

A la altura de Villa Lugano, hoy cerca de las 11.30 de la mañana, chocó una formación del Premetro y resultaron heridas siete personas que fueron trasladadas con politraumatismos al Hospital General de Agudos Cecilia Grierson.

La colisión ocurrió en Avenida Fernández De La Cruz y Murgiondo, donde por causas que se investigan, dos formaciones del Premetro chocaron, indicaron las fuentes policiales a Télam.

Los bomberos ayudaron a llevar a uno de los heridos a la ambulancia del SAME Crédito: Prensa GCBA

Al lugar, además de cuatro ambulancias del SAME, llegó una unidad de Bomberos cuyo personal finalmente no tuvo que intervenir, ya que no hubo personas atrapadas en la formación, de acuerdo a lo que informó a TN el director del SAME, Alberto Crescenti.

La coalición se dio en Avenida F. De La Cruz y Murgiondo Crédito: Prensa GCBA

Crescenti explicó que uno de los conductores, un joven de 28 años, resultó con politraumatismos importantes por lo que fue trasladado al Hospital Grierson. El resto de las personas heridas fueron llevadas también a ese centro de salud por precaución, aunque no revestían gravedad.

El Premetro recorre 17 estaciones y une en su recorrido a Flores con Villa Soldati.

Siete heridos resultaron del choque del Premetro Crédito: Prensa GCBA

Con información de Agencia Télam.

Noticia en desarrollo

Conforme a los criterios de Más información