Viruela del mono: en 15 días se duplicaron los casos en la Argentina y suman un total de 24

Los casos positivos de viruela símica se duplicaron en 15 días en la Argentina. Mientras que el 13 pasado el Ministerio de Salud de la Nación había confirmado 12 contagios, esta tarde notificó un total de 24 en todo el país.

“Se reportó un total de 24 casos, de los cuales 13 se notificaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 en la provincia de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 1 en Mendoza y 1 en Santa Fe. El 100 por ciento de los casos de la Argentina son de sexo masculino, con un promedio de edad de 36 años, habiendo casos con un máximo de 47 y un mínimo de 24 años”, detalló el reporte difundido por la cartera sanitaria nacional.

En este sentido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunió ayer con expertos para analizar la situación y consensuar los pasos por seguir. “La idea de esta reunión es analizar el estado de situación actual, pensar en conjunto diferentes tipos de estrategias y escuchar recomendaciones concretas en función de la evidencia científica y nuestra situación epidemiológica”, afirmó la funcionaria, y agregó que es fundamental la mirada de los distintos actores para “enriquecer y fortalecer nuestro plan de acción”.

“También tenemos que trabajar en forma conjunta con la sociedad civil y la comunidad para difundir la información sobre esta enfermedad con un lenguaje claro, sobre todo acerca de las medidas de prevención”, indicó Vizzotti.

Para Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), “es muy fácil que se dupliquen los casos con estas cifras. No se va a producir un desenlace como con el coronavirus, dado que se requiere un contacto bastante más estrecho para que se pueda contagiar una persona”. Sin embargo, puntualizó: “Es un virus que no tiene capacidad de producir una epidemia rápidamente, pero eso no quiere decir que no sea un problema de salud”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hace cinco días a la viruela del mono como “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Desde el 1° de enero hasta el 22 de julio de 2022 se reportaron a la OMS un total de 16.016 casos, de los cuales 11.865 se notificaron en Europa, 3.772 en América, 301 en África, 21 en las regiones del Mediterráneo Oriental, 54 en el Pacífico Occidental, y 3 en el Sudeste Asiático.

Qué es la viruela símica

La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad infecciosa que se transmite por contacto estrecho con una persona o animal infectado, o con material contaminado por el virus.

Actualmente se encuentra en plena expansión, aunque había sido erradicada en 1980 luego de un primer brote en los años 70 en la República Democrática del Congo, África.

Según la OMS, el cuadro clínico de la viruela símica se asemeja al de la viruela, aunque es menos contagiosa y causa una enfermedad menos grave.

La viruela símica se presenta principalmente en África central y occidental, a menudo cerca de selvas tropicales, aunque su presencia está aumentando en las zonas urbanas.

En muchos de los casos actuales, las personas han reportado la aparición de la erupción en la zona genital. La forma en que se ven este tipo de ampollas cambia y pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra que luego se cae. Si una persona presenta este tipo de erupción debe acudir al médico y aislarse para evitar transmitir la enfermedad a otros.

La detección de los síntomas es clave dado que con la viruela del mono, a diferencia del Covid, la enfermedad solo se desarrolla si éstos aparecen.