Viruela del mono: la vacuna contra la enfermedad y otros factores que hacen que el actual brote no sea (tan) preocupante

Otro virus ha disparado las alarmas en un mundo que no termina de salir de una pandemia.

La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos a habitantes de √Āfrica, ha comenzado a reportarse en varios pa√≠ses del mundo, incluidos Estados Unidos, Canad√° y varias naciones de Europa.

Aunque los brotes de momento son contenidos, los reportes de nuevos casos en distintos países ha despertado preocupación en numerosas regiones.

Sin embargo, aunque las autoridades m√©dicas se√Īalan que a√ļn no hay mucha informaci√≥n sobre los nuevos brotes y sus posibles v√≠as de transmisi√≥n, de momento aseguran que no existen motivos para el p√°nico ni grandes riesgos para el p√ļblico en general.

‚ÄúEs importante enfatizar que la viruela del mono no se propaga f√°cilmente entre las personas y el riesgo para el p√ļblico en general es muy bajo‚ÄĚ, asegur√≥ Nick Phin, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de la oficina de salud p√ļblica de Reino Unido.

Michael Head, investigador s√©nior en salud global de la Universidad de Southampton se√Īala que, pese a que a√ļn hay lagunas en el conocimiento del actual brote, no cree que la poblaci√≥n deba temer niveles de contagios como los que se vieron en la pandemia de coronavirus.

‚ÄúCreo ser√≠a muy raro que vi√©ramos m√°s que algunos pocos casos en cada brote. Y, definitivamente, no veremos niveles de transmisi√≥n al estilo de la covid‚ÄĚ, le dijo a Science Media Centre.

Y es que, a diferencia de cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus, del que nada se sabía, la viruela del mono es una enfermedad ya conocida, para la que incluso existen vacunas, tratamientos y experiencias previas de brotes anteriores.

Se han reportado casos de la enfermedad por a√Īos en √Āfrica Getty Images

También hay que tener en cuenta que los mecanismos de monitoreo y vigilancia epidemiológica son ahora también más modernos y es más fácil en la actualidad detectar e identificar virus, lo que puede hacer que existan también más noticias sobre cepas, enfermedades infecciosas o variantes de virus.

Las autoridades de salud advierten, no obstante, que esto no implica que no se deba vigilar y actuar para contener la diseminación de los casos actuales: los virus mutan frecuentemente y nada garantiza que un brote sea igual al otro.

Aqu√≠ te presentamos algunos motivos por los que expertos en salud creen que los casos reportados hasta ahora no presentan una amenaza seria para el p√ļblico general.

1. Es un virus conocido

Cuando los primeros casos de covid-19 comenzaron a reportarse en el mundo, uno de los grandes interrogantes era qué tipo de patógeno lo causaba y cuál era su origen.

Aunque el SARS-Cov-2 fue identificado en poco tiempo y varias teorías apuntan a que pasó de animales a humanos, todavía sigue en debate de qué animal se trató y cómo pasó inicialmente a las personas.

El virus que provoca la viruela del mono fue identificado en 1958 Getty Images

A diferencia de esa situaci√≥n, el virus que provoca la viruela del mono es conocido desde hace m√°s de medio siglo, por lo que se sabe c√≥mo act√ļa y c√≥mo se transmite.

Si bien se cree que ha estado afectado a personas en √Āfrica por mucho m√°s tiempo, fue identificado en 1958 en unos monos que se ten√≠an en un laboratorio para una investigaci√≥n, y de ah√≠ tom√≥ su nombre.

Sin embargo, estudios posteriores mostraron que, al parecer, los principales vectores de la enfermedad eran roedores y no simios.

‚ÄúLa viruela del mono se descubri√≥ por primera vez en los simios en la d√©cada de 1950, pero en 1970 se hab√≠a extendido a los humanos. Tambi√©n se encuentra en otros animales salvajes, como algunos roedores, por lo que es posible que los monos no sean el principal reservorio natural del virus. Se supone que la transmisi√≥n a humanos se debe a la ingesti√≥n de animales infectados‚ÄĚ, explica Simon Clarke, profesor Asociado de Microbiolog√≠a Celular de Universidad de Reading a Science Media Centre.

Los investigadores han identificado dos variantes del virus, una de √Āfrica central, que provoca una enfermedad con m√°s s√≠ntomas y otra de √Āfrica occidental, que causa una enfermedad m√°s leve y que ha sido la detectada en los casos reportados hasta ahora.

Aunque en los casos del nuevo brote las autoridades m√©dicas han se√Īalado que algunos pacientes tienen en com√ļn ser hombres que tienen sexo con otros hombres, no existe de momento evidencia de que el virus haya mutado a una forma de transmisi√≥n sexual, que no era conocida hasta ahora.

2. Existen vacunas y tratamientos disponibles

Al ser un virus conocido y que ha afectado a comunidades por décadas, existen vacunas y tratamientos disponibles.

Dado que el virus de la viruela del mono est√° estrechamente relacionado con el que causa la viruela, la vacuna contra esta √ļltima tambi√©n ha mostrado ser efectiva para las dos enfermedades.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican en su página web que, si bien hasta el momento no hay tratamientos específicos disponibles para la infección por viruela del mono, los brotes pueden controlarse con medicamentos.

Son medicinas ya existentes en el mercado que han sido aprobados y han mostrado ser efectivas contra la enfermedad, como el cidofovir, el ST-246 y la inmunoglobulina de variolovacuna.

Los síntomas de la viruela del mono incluyen sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento Science Photo Library

También existe una vacuna aprobada por varias naciones para la prevención y el tratamiento de la viruela del mono, llamada JYNNEOSTM (también conocida como Imvamune o Imvanex) y que es producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic.

Datos anteriores de su uso en √Āfrica sugieren que es al menos 85% efectiva para prevenir la viruela del mono.

Existe una segunda vacuna contra la viruela, la ACAM2000, fabricada por Emergent Product Development, que las autoridades médicas también creen que ofrece cierta protección contra la viruela del mono. De hecho, fue esta la que se utilizó en un brote reportado en 2003 en EE.UU.

La OMS se√Īala que algunas personas que recibieron vacunas contra la viruela pueden tener tambi√©n ciertos niveles de inmunidad, aunque en muchos pa√≠ses esta vacunaci√≥n se suspendi√≥ hace casi 40 a√Īos cuando la enfermedad se consider√≥ erradicada.

Las vacunas, en la mayor√≠a de los pa√≠ses, solo est√°n autorizadas actualmente para personas mayores de 18 a√Īos consideradas de alto riesgo de contraer la enfermedad.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido explica que la vacunación contra la viruela del mono se puede usar tanto antes como después de la exposición.

Bavarian Nordic anunció este miércoles que el gobierno de EE.UU. le encargó a la farmacéutica la fabricación de millones de dosis valoradas en más de US$119 millones tras la detección del primer caso en el país.

3. No es muy contagiosa

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido asegura que, a diferencia de otras enfermedad contagiosas, la viruela del mono no se propaga f√°cilmente entre las personas.

En brotes previos, una persona contagiada transmitía el virus, como promedio a entre cero y una persona, por lo que los niveles de contagio han sido muy reducidos.

‚ÄúEn la mayor√≠a de los casos, una persona enferma no le trasmite el virus a nadie m√°s‚ÄĚ, le dijo a la cadena NPR en un reportaje sobre la enfermedad Jay Hooper, del Instituto de Investigaci√≥n M√©dica de Enfermedades Infecciosas del Ej√©rcito de EE.UU.

El doctor Head, de la Universidad de Southampton, explica que esto se debe a que el virus necesita un contacto muy cercano, a veces de piel con piel, con un individuo que esté infectado para contagiarse.

De acuerdo con la OMS, la tasa de letalidad de la viruela del simio ha variado de entre 0 y 11% en la poblaci√≥n general y ha sido mayor entre los ni√Īos peque√Īos.

Uno de los cerca de 20 pacientes infectados con viruela del simio en Estados Unidos en 2003, cuando se registraron los primeros casos en el continente americano Getty Images

La propagación de la viruela del mono puede ocurrir cuando una persona entra en contacto cercano con un animal, humanos o materiales contaminados con el virus, que ingresa al cuerpo a través de la piel rota (aunque no sea visible), el tracto respiratorio o las membranas mucosas (ojos, nariz o boca).

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido explica que la propagaci√≥n de persona a persona ‚Äúes poco com√ļn‚ÄĚ, pero puede ocurrir a trav√©s de:

Contacto con ropa usada por una persona infectada (incluidas ropa de cama o toallas)

Contacto directo con lesiones o costras de la piel del enfermo

Tos o estornudos de una persona contagiada

4. Ha habido varios brotes anteriores

El primer caso humano de viruela del mono se registr√≥ en 1970 en la Rep√ļblica Democr√°tica del Congo y desde entonces se han reportado brotes o casos de la infecci√≥n en varios pa√≠ses de √Āfrica central y occidental a lo largo de los d√©cadas.

Aunque los casos humanos de viruela del mono fuera de √Āfrica son raros, en los √ļltimos a√Īos se han reportado en Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Singapur.

De hecho, en Reino Unido, donde se detectó el primer caso del actual brote, se registraron también pacientes con la enfermedad en 2018, 2019 y 2021.

Se cree que los roedores transmiten el virus Getty Images

Todos estos brotes que se han detectado previamente fuera de √Āfrica han sido muy reducidos, con muy poco n√ļmero de personas contagiadas.

En un brote ocurrido en EE.UU. en 2003 se enfermaron 47 individuos.

La existencia de brotes anteriores da a las autoridades sanitarias no solo conocimiento sobre las formas en las que se puede trasmitir el virus, sino también experiencia en la forma de contenerlo, tratar a los pacientes y proponer formas para mitigar los contagios.

Sin embargo, los organismos de salud de varios países anunciaron que seguirán muy de cerca la evolución de nuevos casos, dado que hasta que no existan datos suficientes, no se puede afirmar de forma categórica que ahora será igual.

De hecho, nunca antes se hab√≠an registrado tantos casos de viruela del mono de manera simultanea en varios pa√≠ses y sin que se estableciera un potencial v√≠nculo entre las personas infectadas con viajes a √Āfrica, como sucede en algunos casos ahora.