Volver a Italia: cuando la ciudadanía no es un trámite, sino un acto de memoria
De la mano de Estudio De.Martin & Asociados, cada vez más descendientes de italianos comprenden que el reconocimiento de la ciudadanía no responde a un interés documental, sino a una necesidad más profunda: honrar el legado familiar, reconstruir su historia y reencontrarse con un sentido de pertenencia que nunca se perdió.
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En muchas familias argentinas hay historias que no figuran en documentos, pero que siguen intactas en la memoria. Relatos de inmigración, de raíces que cruzaron el océano y que hoy persisten en los apellidos, las costumbres y los gestos cotidianos. Para hijos y nietos de italianos, esas historias no son ajenas: son parte de su identidad.
Durante años, la ciudadanía italiana fue entendida como un procedimiento administrativo. Sin embargo, para muchos descendientes representa algo más profundo: el reconocimiento formal de una historia que nunca dejaron de tener. En ese sentido, iniciar el proceso implica también una búsqueda personal, ligada al sentido de pertenencia.
Hoy, los hijos y nietos de ciudadanos italianos nativos pueden gestionar su reconocimiento directamente en los comunes italianos. La experiencia no solo valida un derecho, sino que permite reconectarse con el origen en el mismo territorio donde comenzó la historia familiar.
El rol del acompañamiento legal
En este proceso, el respaldo jurídico resulta clave. El Estudio De.Martin & Asociados, con más de 30 años de experiencia en derecho internacional, trabaja desde un enfoque que prioriza el análisis de cada caso y la defensa efectiva del derecho a la ciudadanía.
Distinta es la situación de bisnietos y tataranietos, quienes deben recurrir a la vía judicial para obtener el reconocimiento. En estos casos, contar con una estrategia legal sólida y un abordaje técnico especializado resulta determinante.
El regreso como experiencia emocional
Más allá del proceso administrativo o judicial, hay un componente que se repite: la emoción. Muchos descendientes, una vez reconocidos como ciudadanos italianos, viajan a Italia no como turistas, sino en busca del lugar donde comenzó su historia.
Uno de esos casos es el de Carlos Alberto Albanesi y su hijo, quienes llegaron hasta la casa donde habían nacido sus antepasados. Allí, sin necesidad de palabras, encontraron una forma de cerrar un círculo.
Hay historias que no terminan cuando alguien parte. Apellidos que no son solo una herencia, sino una forma de permanencia. Decisiones que no responden a una necesidad práctica, sino al deseo de comprender quién se es a partir de quienes fueron. En ese camino, reconocer la ciudadanía no implica mirar hacia atrás, sino darle sentido al presente y, en algunos casos, también encontrar una forma de volver.
Sobre el Estudio De.Martin & Asociados
De.Martin & Asociados es una firma internacional especializada en ciudadanía italiana por vía judicial, con un enfoque integral que combina análisis documental, estrategia constitucional y litigio ante tribunales italianos.
Representante Legal del Estudio De.Martin & Asociados: Mariel Bartolomeo.
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