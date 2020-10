El comienzo de clases será gradual y solo en 24 distritos en los que hay baja circulación del nuevo coronavirus Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires anunció la fecha para el regreso presencial a las aulas de los alumnos de los últimos años del primario y secundario en 24 distritos con baja circulación de Covid- 19 : será el 26 próximo.

En las dos semanas que quedan hasta el retorno progresivo se adaptará la infraestructura, se hará limpieza de los edificios y habrá reuniones de directivos y docentes.

Toda la rutina se verá modificada: las jornadas serán de 90 minutos y los horarios de ingreso y egreso serán escalonados para evitar aglomeraciones.

Además, se le tomará la temperatura a los alumnos a la entrada de los establecimientos, y los padres o tutores deberán completar una declaración jurada sobre la salud de sus hijos.

Los estudiantes deberán permanecer en las escuelas con tapabocas, mientras que los auxiliares y los docentes tendrán también que usar máscaras protectoras. En cada aula, habrá no más de 10 alumnos.

Los detalles los informó hoy la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, a los sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente en una reunión para comenzar a trabajar el regreso a las aulas.

"Queremos volver con las garantías epidemiológicas tanto para los docentes como para los alumnos y con condiciones de trabajo seguras", dijeron a LA NACIÓN voceros del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Y agregaron: "Como hay 24 localidades habilitadas para la vuelta a clases presenciales se está evaluando si se cumple con las condiciones".

Los sindicatos creen que en muchas escuelas son insuficientes las aulas y los baños para volver a dictar clases. En medio de la crisis económica, Vila deberá atender las demandas para reacondicionar las escuelas, antes del regreso de los alumnos

Es que según un instructivo difundido hoy deberán distribuirse los estudiantes con una distancia de 1,5 metros dentro del aula y de dos metros en espacios comunes. Además se requerirá un mínimo de dos metros de distancia entre los alumnos y los docentes.

Los distritos que vuelven a clases presenciales en dos semanas son: Adolfo Alsina, González Chaves, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puan, Saavedra, Saliquelló, Tordillo, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo, Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Rauch, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos y Monte.

"Ayer las escuelas recibieron los protocolos y están comenzando a trabajar en la puesta a punto -dijo a LA NACIÓN Javier Andrés, el intendente de Adolfo Alsina-. Mañana habrá una reunión donde se ajustarán los pasos a seguir en cada una de las escuelas en relación a infraestructura, organización y equipos docentes, para dar comienzo a la presencialidad. Cada apertura genera expectativas y también implica mayor responsabilidad para seguir cuidándonos entre todos. Es muy alentador que docentes y alumnos vuelvan a encontrarse en la escuela, pero sabemos que no es definitivo. Y está sujeto a cómo evolucione la situación epidemiológica en el distrito. Al día de hoy no tenemos casos pero sabemos que el virus no hace excepciones y puede llegar en cualquier momento".

El intendente Calixto Tellechea, de Florentino Ameghino informó a LA NACIÓN: "Nosotros volvemos porque estamos en fase cinco y todavía no tenemos circulación viral. Por suerte. Veníamos pidiendo a ver qué se podía hacer. La idea es empezar con sexto grado y sexto año tres veces por semana. Esto va a ser despacito. Y luego ir sumando una vez por semana los otros años". Y agregó: "Será un regreso con protocolo. Estoy muy contento de esta vuelta de los alumnos a clases. Nos preocupa en especial la suerte de los chicos que egresan de la secundaria".

En tanto, el intendente de Veinticinco de Mayo, Hernán Ralinqueo, señaló: " El regreso a clases presenciales será acotado". Y afirmó que volverá "menos del 30 por ciento de toda la población educativa y se da en horas determinadas y en espacios sin contactos".

Señaló que la situación epidemiológica en el distrito "está controlada". Y agregó: "Es un desafío como comunidad poder plantear una estrategia para manejar el regreso a las aulas".

