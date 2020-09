Vuelta a clases: la Ciudad espera usar los patios de las escuelas en octubre

Ayer, los ministros de Salud de la Ciudad y la Nación, se reunieron con sus pares de Educación Crédito: Ministerio de Educación

Para que los alumnos porteños puedan volver a clases, incluso esos 6500 estudiantes que la Ciudad tiene identificados como que han abandonado todo tipo de contacto con la escuela a partir del momento en que se decretó la cuarentena, desde el Ministerio de Educación de la Nación afirman que tiene que existir un "sistema objetivo de indicadores epidemiológicos que implique un regreso seguro a las aulas", y que disminuya a su máxima expresión la posibilidad de contagio.

¿Cuáles son esos indicadores? ¿Existe la posibilidad de que en la ciudad el nivel de circulación sea tan bajo, o nulo, para habilitar de manera escalonada un regreso a las aulas? Luego de la reunión que tuvieron ayer los máximos responsables de las áreas de Salud y Educación a nivel nacional y porteño, y de las contradicciones expresadas a los medios de comunicación por los ministerios de ambas jurisdicciones, las cosas no parecen estar mucho más claras.

Mientras que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, espera que las áreas de Salud que conducen Ginés González García, en Nación, y Fernán Quirós, en la Capital, se pongan de acuerdo sobre esos parámetros objetivos, Soledad Acuña, su colega porteña, trabaja contra reloj para hacer las correcciones que dice fueron observadas en el protocolo sanitario presentado ayer, con la idea de que esos estudiantes puedan retomar el vínculo cuanto antes. Incluso, cree que es posible que eso suceda la primera semana de octubre.

"La discusión de ayer no fue clases, sí o clases, no. Yo soy un promotor del regreso a las aulas, pero primero tenemos que resolver y ponernos de acuerdo en esos indicadores epidemiológicos objetivos, sobre los que las áreas de Salud están trabajando. Quirós nos planteaba en la reunión, y con lógica razón, que en el mediano plazo eso es imposible. Por eso es que tiene que haber un esquema de construcción de indicadores objetivos que nos den tranquilidad. Nosotros tenemos un protocolo vigente para el regreso a las aulas que fue firmado por las 24 jurisdicciones, incluida la Ciudad, donde se establece que para proyectar actividades escolares en regiones urbanas tiene que haber bajo o nulo nivel de contagio. Si eso no es posible, insisto, entonces primero tenemos que resolver y ponernos de acuerdo en esos nuevos criterios, que no solo valen para la Ciudad de Buenos Aires, sino también para centros como Rosario, Córdoba o Mendoza. No descartamos la posibilidad de un regreso antes de que termine el año, ojalá sea posible. Pero no se trata de deseos, sino de responsabilidad", concluyó Trotta.

Mientras tanto, Acuña ajusta detalles para presentar el nuevo protocolo sanitario mañana, y que los equipos técnicos de las áreas de Salud de ambas jurisdicciones puedan analizarlo. "Quedó claro que el regreso a las escuelas de estos 6500 alumnos no es una necesidad solamente pedagógica, sino que es una cuestión sanitaria. Muchos de estos chicos viven en contextos donde sus derechos son vulnerados; no se trata de un problema de falta de conectividad nada más, por eso la urgencia de que puedan retomar el vínculo con la escuela", señaló Acuña.

Se trata, según la ministra, de un grupo focalizado, con pocos alumnos por escuela. "Además, no es que vamos a tener asistencia completa de esos 6500 chicos el primer día de clases. Quien haya trabajado en este campo sabe que el trabajo social, de contacto y localización de todas las familias, no es automático y lineal. Hay muchos chicos que son extranjeros y que viajan a fin de año con la familia a sus países de origen y aún no han podido volver. Otros que viven en hoteles con mudanzas permanentes, y que todavía no hemos podido localizar. Pero el trabajo con las organizaciones en los distintos barrios lo estamos haciendo desde hace meses", explicó la funcionaria. Y agregó: "El ministro Ginés [Gonzáles García] le dio en manos a Fernán [Quirós] las correcciones que habían sido observadas en materia sanitaria. Y el ministro de Educación nos dijo que un regreso a las plazas no era posible, pero sí a los patios de las escuelas".

