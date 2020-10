Muchos padres están preocupados por la posibilidad de contagios Fuente: AFP

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 16:11

Se espera que sea uno de los anuncios en la conferencia de prensa que hoy dará el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero en los chats de padres de los colegios la noticia ya comenzó a circular y encendió el debate.

Esta tarde, las familias de un colegio privado en Villa del Parque recibieron la confirmación: la sala de 5 años vuelve a la presencialidad. "Teniendo en cuenta que las familias tienen la libertad de decidir si su hijo o hija participa de esta propuesta, les pedimos que respondan el siguiente formulario confirmando, o no, su participación. Podrán hacerlo hasta el día lunes 26 de octubre inclusive, con el objeto de poder organizar los grupos. Esta modalidad de burbujas es la que se viene realizando en otros niveles, y creemos que se puede llegar a repetir", dijeron las autoridades mediante una nota.

En pocos minutos, el chat de Letizia Palacio, que tiene a una de sus tres hijas en sala de 5 años, tenía más de 50 notificaciones sin leer. Algunos mensajes eran de felicidad. Otros expresaban el miedo a los contagios. Había madres que se preguntaban cómo harían los chicos para no sacarse el barbijo y respetar los dos metros de distancia.

"Si fueran más grandes es distinto, pero nenes de sala de 5 no respetan la distancia ni el uso continuo del barbijo", opinó una de las madres. Otra dijo: "Yo estoy feliz, porque es el último año y estoy segura, y confiada, en los cuidados que tiene el colegio. Pero también soy consciente que estamos en un momento de muchos contagios".

Los más chicos sufren el largo encierro Fuente: Archivo

Las familias que confiesan que ya no saben qué hacer con sus hijos todo el día en la casa, y que a esta altura del año ya no pueden convencerlos para hacer ninguna actividad que se mande por la plataforma o, pero aún, conectarse a un encuentro por Zoom, fueron las primeras en completar el formulario que mandó la escuela. "Ya está, completé la encuesta. Al fin". Al comentario, otra respondió: "No irá este año, veremos el que viene".

"Yo la voy a anotar, me parece bien"

Letizia Palacio no lo dudó ni por un instante. "Yo la voy a anotar, me parece que está bien. Pobre Amalia está re podrida. Con ella la cosa virtual no funciona, y estoy segura que le va a hacer bien reencontrarse con su maestra y sus compañeros. Cuando salimos yo le digo y le explico cómo se tiene que mover y lo importante de respetar la distancia. Ayer me acompañó a la peluquería y se quedó quieta sin sacarse el barbijo, y ningún problema", contó Palacio.

En un audio que comenzó a circular entre distintos grupos de padres, una madre cuenta que, como su cuñada es directora del nivel inicial en un colegio, le confió algunas de las medidas que las autoridades de los jardines de infantes recibirán en las próximas horas desde el Ministerio de Educación porteño. Según se explica en ese audio, las normas son las mismas que ya rigen en los protocolos que fueron aprobados, y que todas las escuelas, ya sean de gestión pública o estatal, se comprometieron a cumplir para el regreso de los alumnos de los últimos niveles del secundario y el primario: aulas burbujas, en este caso de entre 6 y 9 alumnos; una maestra por grupo, que no puede rotar con otras burbujas de chicos.

También, la obligatoriedad de respetar la distancia, el uso del barbijo y la prohibición de compartir elementos, tres medidas que según familias ponen en duda la viabilidad del regreso para los más chicos. "Esas burbujas serán elegidas de manera aleatoria, y no por afinidad entre ellos. Además, puede que ni siquiera les toque con su maestra. No sé, me resulta difícil pensar en que los chicos van a volver a la sala y estar a dos metros de distancia uno de otro y sin poder compartir un juguete", reflexionó la mujer.

Para Luciana Moyol, también fue una gran noticia. El colegio al que va su hija aún no mandó ninguna circular, pero en el chat de la sala ya comenzó a discutirse sobre el tema. "Estuvo angustiada durante varios meses, incluso volvió a hacerse encima alguna que otra vez. Regresiones totalmente normales para su edad en el contexto que le tocó vivir, según nos tranquilizó la pediatra, pero yo la pasé muy mal y nos preocupamos. Igual que los de séptimo grado o quinto año, ellos también cierran un ciclo. Por supuesto que la voy a mandar cuando la habiliten", dijo Moyol, que tiene otras dos hijas en edad escolar, en 5ª grado y 1ª año del secundario.

Las regresiones que afectaron a los más chicos en cuarentena

Las regresiones, según los pediatras consultados, son una de las maneras que tienen los chicos más pequeños para demostrar que algo los afecta, que están angustiados.Es una señal de alerta en medio de una situación de crisis, y la forma más eficiente de llamar la atención de los adultos cuidadores, de sus padres.

"En tanto la cuarentena se prolongue, vamos a seguir viendo los efectos que produce el aislamiento social y el encierro en los chicos, que es diferente según las edades", advirtió Guillermo Goldfarb, médico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que ya había dicho en una nota a LA NACIÓN que en los chicos que tienen que tienen entre 1 y 5 años, las regresiones son uno de los motivos más frecuentes de consulta.

Como le sucedió a la hija menor de Moyol, en la mayoría de los casos se trata de algunas alteraciones en hábitos que ya habían sido adquiridos. Les cuesta dormir, se vuelven más selectivos con las comidas, no controlan esfínteres y hacen más berrinches que antes. En los que tienen un desarrollo fluido del lenguaje también se vieron durante estos meses disfluencias transitorias. Son retrocesos que ocurren ante situaciones de estrés, y son temporarios, explican los especialistas.

"Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Ojalá se pueda hacer una entrega de diplomas de manera presencial". Esa fue la expresión de deseo que una de las madres compartió en el chat del colegio de Villa del Parque que ya anunció el regreso. "A mí también me gustaría, pero mi marido no quiere saber nada", dijo otra, poniendo en evidencia las dos posturas ante el inminente regreso, que será anunciado en pocas horas más.

Conforme a los criterios de Más información