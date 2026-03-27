Vuelve MaraTANA, la carrera más italiana de Buenos Aires, con un cambio de recorrido

El Consulado General de Italia en la ciudad anunció que está abierta la inscripción para la cuarta edición de MaraTANA, la “carrera de las italianas e italianos en Buenos Aires”, que rinde homenaje a la comunidad más grande del mundo fuera de Italia.

Este evento, que según sus organizadores “celebra los lazos únicos entre nuestras comunidades por las calles de Buenos Aires”, reunió a 4000 corredores en su edición anterior.

MaraTANA se realizará el domingo 26 de abril y este año trae como gran novedad un cambio de recorrido: tendrá como escenarios la Costanera Sur y Puerto Madero, con largada en la simbólica Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Marta Lynch.

Fueron 4000 los corredores que participaron en la última edición

“Fiel a su lema ‘ReCorre tu cultura con la MaraTANA’, la carrera no será solo un evento deportivo, sino también una invitación a vivir una jornada que celebra y fortalece el vínculo entre italianos y argentinos, promoviendo la importancia de las raíces y la identidad, los valores del deporte y la solidaridad, ya que parte de lo recaudado con las inscripciones será destinado a la Casa de la Amistad de la Comunità di Sant’Egidio en la Capital”, explicaron desde el consulado.

Durante el evento habrá stands, food trucks, música, sorteos y actividades para toda la familia en el “Espacio Italia”, ubicado cerca de la línea de largada.

Las inscripciones están abiertas para las distancias de 15K, 10K y 3K, con circuitos pensados para todas las edades y distintos niveles de entrenamiento. Los participantes recibirán un kit con la remera oficial y quienes crucen la meta obtendrán una medalla finisher grabada con la imagen de un monumento icónico de la italianidad en Buenos Aires.

Habrá descuentos para participantes con pasaporte italiano, mayores de 65 años, familias de alumnos de escuelas italianas e integrantes de asociaciones y grupos de corredores, entre otros beneficios.

Los interesados pueden inscribirse ingresando en la web de MaraTANA 2026