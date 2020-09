World News Day: tres webcasts sobre el valor del periodismo

28 de septiembre: el World News Day que celebra el valor del periodismo profesional

En el World News Day (Día Mundial de las Noticias) la Asociación Mundial de Editores y Medios Digitales (WAN-IFRA) ofrece tres webcasts que reflejan el valor del periodismo en tiempos de pandemia:

Juventud y Medios: Covid-19: ¿Cómo se puede contribuir?

Recetas falsas, desinformación, rumores y teorías conspirativas: Internet se ha inundado de información inexacta mientras el mundo lidia con el Covid-19. Esta situación complica a las diferentes autoridades, abruma a los servicios médicos e incluso provoca inseguridad, incendios y muertes en los casos más extremos. Se ha afirmado que la velocidad a la que se ha propagado la infodemia es tan rápida como la del propio virus. ¿Estamos haciendo lo suficiente para luchar contra este problema? ¿Y podemos hacerlo mejor? Unite a las discusiones para escuchar y contribuir.

Día: lunes 28 de septiembre

Hora: 9 a 10.30

> Registro y programa

Periodismo a través de una pandemia

Cómo el periodismo se adaptó a la crisis sanitaria y pudo avanzar en esta época sin precedentes. Presentado por The Straits Times en conjunto con el World Editors Forum y la Fundación Canadiense de Periodismo.

Día: lunes 28 de septiembre

Hora: 13

> Accesos: YouTube del World News Day - YouTube de The Strait Times - Facebook

Webcast de 120 minutos del World News Day

Unite al presentador Brian Stelter, corresponsal jefe de medios de CNN Worldwide y presentador de Reliable Sources, en esta celebración sobre el valor del periodismo.

El panel incluye a Anthony Fauci, Maria Ressa y periodistas de CNN, CBC, BBC, The New York Times, The Washington Post, Reforma, The Toronto Star, National Geographic, ABC7 y más.

Día: lunes 28 de septiembre

Hora: 20 a 22

> Registro y programa

