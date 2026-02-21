Nublado, húmedo y con temperaturas atípicas: así estará el clima este sábado 21 en Buenos Aires, según el SMN

Nublado, húmedo y con temperaturas atípicas para esta época del año: así estará el clima este sábado 21 en Buenos Aires. Después de un viernes signado por la estabilidad, con intermitentes apariciones del sol, se espera que el cielo se mantenga encapotado durante toda la jornada. Cómo seguirá el finde.

SMN: como estara el clima

Luego de una semana que tuvo temperaturas que perforaron los 30° C, para este viernes se espera una oscilación térmica entre los 20° y los 28° C. El sol podría salir a partir del mediodía, aunque en intervalos muy espaciados. El SMN no tiene previsto la caída de agua.

Si bien estos valores no son considerados frescos, se trata de temperaturas atípicas para esta época del año si se consideran los valores del promedio estadístico para febrero. Además, para la jornada no se espera que las ráfagas de viento superen los 40km/h.

Las condiciones del tiempo para los próximos días

Cómo seguirá el finde

Para el último fin de semana de febrero, se espera que la masa de aire que se depositó sobre el AMBA se mantenga, por lo menos, hasta el mediodía del lunes.

Entre las características climáticas anunciadas por el SMN se prevé un importante contenido de humedad, cielo notablemente nublado y ráfagas superiores a los 40 km/h del este y sudeste.

El fin de semana estará signado por una intensa nubosidad Ricardo Pristupluk - LA NACION

Para el lunes está previsto la llegada de intensas lluvias con actividad eléctrica. Además, con las breves salidas del sol, la humedad se mantendrá vigente. Recién el miércoles las condiciones se normalizarían, haciendo de los primeros días de marzo la oportunidad de regresar a los días cálidos típicos de verano.