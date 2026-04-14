Un supertifón en el océano Pacífico tocará tierra en territorio estadounidense con vientos peligrosos

Un fuerte sistema meteorológico avanza con fuerza sobre el océano Pacífico y mantiene en alerta a un grupo de islas estadounidenses remotas. Se trata del supertifón Sinlaku, un fenómeno de intensidad excepcional para esta época del año que, según los pronósticos, impactará en las próximas horas con condiciones extremas.

Supertifón Sinlaku amenaza a las Islas Marianas del Norte con vientos extremos e inundaciones

De acuerdo con la agencia Associated Press, el supertifón Sinlaku tiene previsto tocar tierra durante la noche del martes 14 de abril en las Islas Marianas del Norte .

en las . El sistema llegará acompañado de vientos destructivos, precipitaciones intensas y posibles inundaciones que podrían derivar en interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

Fox Weather anticipa que la presencia de El Niño podría modificar la temporada de huracanes

El fenómeno ya mostraba una intensidad significativa desde el lunes , cuando avanzaba sobre el Pacífico con vientos máximos sostenidos de 173 millas por hora (278 km/h), según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, citado por AP.

, cuando avanzaba sobre el Pacífico con (278 km/h), según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, citado por AP. Esta magnitud lo posiciona como el tifón más potente en lo que va de 2026, con características equivalentes a un huracán de categoría 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Las proyecciones indican que Sinlaku podría debilitarse levemente, pero mantendría una fuerza considerable al pasar sobre o muy cerca de las islas de Tinian y Saipan, dos de los puntos más poblados del archipiélago.

Guam registra ráfagas intensas y lluvias por la cercanía del supertifón Sinlaku

Aunque no se espera un impacto directo sobre Guam, territorio estadounidense con aproximadamente 170 mil habitantes, la isla ya experimenta efectos significativos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, citado por AP, durante las primeras horas del martes se registraron ráfagas de hasta 60 millas por hora (96 km/h), acompañadas de lluvias intensas.

Las autoridades locales tomaron medidas preventivas, entre las que se incluyen el cierre de la mayoría de los comercios y el llamado a la población para permanecer en sus hogares.

La situación genera preocupación adicional debido a antecedentes recientes, como el tifón Mawar en 2023, que dejó a la isla sin electricidad durante varios días.

Impacto Directo en Saipan y Tinian: Los modelos de trayectoria prevén que el ojo del sistema pase sobre estas islas la noche de este martes NASA

La NASA advierte sobre la intensidad inusual del supertifón Sinlaku en el Pacífico

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) se destacó el carácter inusual de Sinlaku por su intensidad y por el momento del año en que se desarrolló.

La agencia indicó que el tifón alcanzó vientos sostenidos cercanos a 175 millas por hora (280 km/h), lo que lo ubica dentro de la categoría más alta de la escala utilizada por la Agencia Meteorológica de Japón.

Además, los datos satelitales captados por el instrumento VIIRS a bordo del satélite Suomi NPP permitieron observar detalles únicos del sistema.

Entre ellos, la formación de ondas gravitacionales generadas en la troposfera —la capa más baja de la atmósfera— que fueron visibles incluso en niveles superiores como la mesosfera.

La NASA también subrayó que Sinlaku es uno de los pocos tifones de categoría 5 registrados tan temprano en el año, lo que lo convierte en un caso poco frecuente dentro de los registros históricos.

En este contexto, instalaciones militares estadounidenses —que ocupan cerca de un tercio del territorio de Guam— también activaron protocolos de emergencia, donde instruyeron al personal a resguardarse ante el avance del sistema.

La comunidad científica resalta que Sinlaku es uno de los pocos tifones de categoría 5 registrados en abril Zoom Earth

Qué define a un supertifón

Los supertifones son ciclones tropicales que se forman en el noroeste del océano Pacífico y representan los sistemas más intensos del planeta. Para ser clasificados como tales, deben alcanzar vientos de al menos 150 millas por hora (240 km/h), una potencia comparable a los huracanes más severos del Atlántico.

Desde que el Centro Conjunto de Alerta de Tifones comenzó a utilizar esta denominación hace casi 80 años, se identificaron más de 300 eventos de este tipo.

Sin embargo, la aparición de uno con características tan extremas en abril lo convierte en un fenómeno particularmente llamativo para la comunidad científica.