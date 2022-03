“Ya no sufre más”: Sebastián Amurín, el joven que tenía un tumor en la cara, murió a los 25 años

Sebastián Amurín, el joven de 25 que vivió durante ocho años con un sarcoma embrionario en el maxilar derecho -un cáncer que afecta únicamente al 0,5% de los pacientes con esa clase de enfermedad- , murió el miércoles al mediodía. Así lo confirmó su familia a través de un comunicado en las redes sociales, en donde él contaba con más de 117 mil seguidores.

“En el día de la fecha lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de dónde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años, él ya no sufre más”, escribieron sobre una placa negra.

El comunicado en donde anunciaron la muerte de Sebastián Amurín instagram @sebastianamurin

Más tarde, la familia compartió la fecha y el lugar del velatorio instagram @sebastianamurin

A las pocas horas, desde su cuenta, volvieron a contactarse con los seguidores del joven para dar detalles de cómo iba a ser la despedida. “Se les avisa que Sebastián será velado en la cochería de Quintana 46, Moreno Centro a partir de las 19. Muchas gracias por el apoyo”, manifestaron.

La historia de vida de Sebastián Amurín

Cuando tenía apenas 17 años, Amurín sintió un pequeño bulto que aparecía en el lado derecho de la cara. En un principio, seguro de que era un grano, lo desestimó. Sin embargo, la protuberancia comenzó a crecer rápidamente y tanto él como su familia determinaron que era hora de buscar ayuda profesional. Se atendió en el Hospital Ramos Mejía en donde le hicieron una biopsia. “En enero de 2015 recibí los resultados y todos los datos daban como concluyente que tenía este sarcoma”, explicó.

A partir de ese momento, realizó todas las terapias y tratamientos necesarios con el deseo de mejorar. En un momento, decidió registrar todo en su cuenta de Instagram y fue así que comenzó a cobrar relevancia en las redes. A través de diversos posteos y videos, plasmó sus dolores, sus esperanzas, sus miedos y sus fuertes deseos de mantenerse con vida.

Sebastián Amurín compartía su vida en las redes sociales instagram @sebastianamurin

A mediados del 2020, en plena pandemia por coronavirus, el joven inició una campaña para poder someterse a una cirugía. A sabiendas de que la intervención era de alto riesgo y que pocos profesionales se animarían a realizarla, hizo lo posible por conseguir al médico que se atreviera. Finalmente, encontró a quien entraría al quirófano junto a él. Pero la alegría de la noticia no duró mucho porque la situación no parecía mejorar.

Semanas atrás, se sentó frente a la cámara para hablar sobre su situación. “Me conectaba para que sepan que estoy bien, luchándola a full, todos los días un poquito más. Lamentablemente, como muchos de ustedes habrán visto, el tumor creció muchísimo. Creo que todos ustedes tenían que ver cómo estaba la enfermedad en la actualidad, así de avanzada y complicada. No creí llegar a este punto. Sé que lamentablemente no hay nada para hacer en lo médico y en lo alternativo. Probé un montón de cosas, pero nada funcionó. Es un tumor demasiado agresivo”, expresó.

“No sé mucho qué decir. No sé dónde buscar ayuda. No hay mucho más para hacer más que esperar un simple milagro que no sé si va a ocurrir. Es muy chocante todo eso. Cuesta creer que no haya más nada para hacer. Cuesta creer que con 25 años no haya cura. Cuesta creer que no voy a tener ningún futuro. Cuesta muchísimo. Ojalá no le toque a nadie pasar por todo esto. Ojalá que todas las personas que estén luchando con cualquier enfermedad que la sigan luchando, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas. Sigan peleando por todo. Ojalá haya un milagro. Ojalá que sí”, dijo, a modo de despedida.

Tras la noticia de su muerte, aquellos que siguieron el minuto a minuto la evolución de la enfermedad acudieron a las redes sociales para dar el pésame y enviar mensajes de apoyo a la familia Amurín.

.