Motorola presentó en Argentina sus dos nuevos smartphones plegables, los Razr 70 y Razr 70 Ultra

Motorola presentó hoy en la Argentina dos nuevos celulares plegables de la familia Razr, los Razr 70 y Razr 70 Ultra, que anunció a nivel mundial a fines de abril último, y que siguen a la llegada al país, hace una semana, del Razr Fold (el primero de la compañía en ofrecer una pantalla de 8″ plegable). A nivel mundial hay una tercera versión de hardware intermedio, el Razr 70+, destinada en principio al mercado estadounidense, y que no se venderá en la Argentina por ahora.

El Razr 70 ya está disponible en la Argentina a un precio de 1,7 millones de pesos; el Razr 70 Ultra tiene un precio local de $2,5 millones. Ambos están disponibles en hasta 18 cuotas, y ambos reflejan el aumento de precios que Motorola definió a nivel internacional: 800 y 1500 dólares, respectivamente.

Razr 70 Ultra

El Razr 70 Ultra tiene una pantalla externa de 4 pulgadas protegida por Gorilla Glass Ceramic, y una interna plegable de 7 pulgadas; ambas usan una tecnología que Motorola llama Extreme Amoled y que le permite alcanzar los 165 Hz de tasa de refresco (la cantidad de veces que muestra la información en pantalla; por arriba de 90 Hz es ideal para juegos, videos y animaciones fluidas) y unos 5000 nits de brillo máximo en el panel plegable, para mejorar su visibilidad a la luz del sol; como referencia, los smartphones tradicionales tope de línea ofrecen cerca de 3000 nits (lo mismo que el Razr 70 Ultra en la pantalla externa).

Las dos opciones de color y material del Motorola Razr 70 Ultra

A esto la compañía le suma una batería de 5000 mAh (un poco más grande que la del modelo anterior), carga rápida de 68 watts, carga inalámbrica de 30 watts, y todas las especificaciones de un tope de gama: chip Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento (el modelo del año anterior ofrece 1 TB; es una limitación que hay que atribuirle a la escasez de chips de memoria), 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth y demás.

En el apartado de las cámaras, Motorola repite el combo externo de un sensor de 50 megapixeles con lente normal, y otro gran angular de igual resolución; la cámara interna también es de 50 megapixeles. La cámara principal usa un sensor LOFIC de Sony, que mejora la capacidad de la cámara de reconocer claroscuros en una imagen; es decir, debería ofrecer buenas fotos.

Para este modelo hay dos opciones de colores y texturas: un tejido sintético llamado alcántara (como el año pasado) en color azul, y una variante en madera, en un tono más oscuro que la del Razr 60 Ultra.

Razr 70

El Razr 70 a secas es más modesto: la pantalla externa es de 3,6 pulgadas, la interna de 6,9 pulgadas, el brillo es más bajo (3000 nits en la pantalla interna) y usa un flamante procesador Mediatek 7450X, presentado hace unas semanas, y que está diseñado para teléfonos de gama media/alta con pantallas plegables, y que le permite ofrecer conectividad 5G junto a 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La batería es de 4800 mAh, tiene carga rápida de 30 watts, inalámbrica de 15 watts, y un combo de cámaras similar al del Ultra (dos sensores con una lente normal y otra gran angular, ambas de 50 megapixeles), con una cámara interna de 32 megapixeles.

Un Motorola Razr 70 en color hematita

Para este modelo, Motorola recuperó materiales que usó en ediciones anteriores: a nivel internacional, el Razr 70 está disponible en un verde eléctrico tipo gamuza, un acetato blanco, un violeta y un color que llama hematita (este es el único que por ahora se vende en la Argentina), cada uno con su textura diferente.

En ambos casos, Motorola amplió las opciones de uso de la pantalla externa, que además de permitir cargar cualquier app y usarla en esa pantalla suma más animaciones para el modo en espera (permite usarlo como un reloj en la mesa de luz, aprovechando la bisagra mejorada) y facilita el uso de la cámara al grabar videos: con el teléfono en modo “camcorder” (en la mano, plegado a 90 grados) alcanza con inclinar levemente la muñeca hacia un lado o el otro para hacer un zoom (la inclinación no se notará en el video).

Ambos equipos corren Android 16; Motorola no informó cuántas actualizaciones de sistema operativo recibirán (el Motorola Signature tendrá 7 años de actualizaciones, pero es probable que estos equipos tenga 3, como otros modelos).

Edge 70 Pro

Motorola no se olvidó de los smartphones de la familia Edge y presentó el modelo Edge 70 Pro, el más potente de la familia (ausente el modelo Ultra, que es el Motorola Signature), con un precio de 1,5 millones de pesos.

Un Motorola Edge 70 Pro en versión acetato

Así, el Edge 70 Pro tiene tiene una pantalla de 6,78 pulgadas, levemente curva en los cuatro laterales, capaz de llegar a 144 Hz y con un brillo máximo de 5200 nits, que combina con un chip Mediatek Dimensity 8500 Extreme (presentado a principios de año, y de muy buen rendimiento para los smartphones de alta gama que no son los “flagship”; debería rendir como un tope de gama del año pasado) con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS4.1, además de una batería de 6500mAh (un 20% más de capacidad que la del Signature; debería darle una autonomía enorme) con carga rápida de 90 watts e inalámbrica de 15 watts. Y lo logra manteniendo la línea: tiene entre 7,2 y 7,3mm de grosor, y 199 gramos de peso.

En cuanto a las cámaras, tiene una con lente normal de 50 megapíxeles con un sensor Lytia 710, un gran angular de 50 megapíxeles y un zoom tipo periscopio de 3,5 aumentos; las cámaras tienen estabilización óptica y graban video en 4K.

Al igual que con los Razr, la pantalla del Edge 70 Pro está certificada por Pantone en su reproducción realista del color.

Este teléfono estará disponible en el país en una versión azul con una textura tipo lana tejida, y en acetato blanco; a nivel mundial también estará disponible en un rojo borgoña con una textura tipo seda, y en madera.