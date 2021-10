A los 97 años, grabó un podcast para contar sus secretos de la longevidad

Ernesto Enrique Marziani nació el 15 de agosto de 1924 en Mendoza. Herrero y chapista de profesión, formó una familia compuesta por 3 hijos, 9 nietos y 7 bisnietos. Desde los 40 años, a partir de un problema gástrico, decidió vivir una vida natural y alimentarse sin carnes. Hoy, con 97 años y con una vida libre de medicamentos, decidió contar sus secretos de longevidad.

Con el objetivo de transmitir su experiencia de vida e inspirar a otras personas a que sean centenarias en perfecto estado físico y mental, grabó el podcast Vivir 100 años. A lo largo de 5 episodios que se difunden por Spotify, cuenta su historia junto a su médico Diego Puebla, quien lo acompaña desde hace más de 10 años.

El proyecto surge por iniciativa de su nieto publicista, Loly Marziani, quien oficia de nexo en esta entrevista con LA NACION porque el “Puma”, como le dicen sus conocidos a Ernesto, no tiene teléfono móvil, pero tiene fijo. “No tengo celular porque no entiendo la electrónica”, se sincera al inicio de la conversación.

Pasiones, alimentación, sexo, vejez, soledad… la vida

A lo largo de los episodios cuenta su vida: “Tuve una sola esposa y viví con ella 57 años. Nunca tuvimos una pelea y aceptó el naturismo sin problemas. Además, tuve con ella una sexualidad impecable”, recuerda. Y agrega que no se puede vivir sin amor ni sin sexo: “El deseo no tiene edad”, acota.

Por supuesto, también valoriza el rol de la familia, y reflexiona sobre los niños, la vejez, la violencia familiar, los valores, el trabajo y la alimentación, entre otros temas.

“La experiencia de grabar un podcast fue tremenda y muy emocionante. Fuimos a un estudio de grabación y allí hicimos todo. Para mí no fue una tarea sencilla, pero me trajo mucha alegría: por ejemplo, la gente me llama y me felicita por los episodios. Para un naturista como yo, lo más importante es poder contarle a la gente de qué se trata este estilo de vida”, sostiene.

Marziani se autodefine como curioso, viajero, con un gran sentido del humor, amante de la naturaleza, de la alimentación saludable, del naturismo y de las bochas. Viajó por Europa, Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de América del Sur. “Contar chistes y tener buen humor es importante para vivir más años, pero lo fundamental es tener paz interior”, recomienda.

Dado que cada vez más personas llegan a los 100 años es buena idea tomar algunos consejos para soplar las cien velitas, o acaso ¿quién no quiere vivir 100 años en perfecto estado?