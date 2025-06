Adiós, Dr Google: cómo la inteligencia artificial ayuda a los médicos a explicarle qué les pasa a los pacientes

Uno de los problemas más comunes entre los pacientes es la dificultad para entender los resultados de sus estudios médicos, debido al uso excesivo de tecnicismos. Esta falta de claridad lleva a que muchos recurran a Internet en busca de explicaciones antes de consultar a su profesional de salud, así es como los pacientes se exponen a información errónea o poco confiable. Además, esta brecha de comprensión puede generar ansiedad, confusión y una menor adherencia a los tratamientos indicados.

Frente a esta situación, una investigación realizada por el sistema de salud de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, demuestra que la inteligencia artificial (IA) puede mejorar significativamente la comprensión que los pacientes tienen sobre su estado de salud. Utilizando el modelo de lenguaje de ChatGPT para traducir notas clínicas a un lenguaje accesible, los investigadores observaron mejoras notables en el entendimiento, sobre todo entre pacientes con bajo nivel educativo.

En la investigación, se pidió a los participantes que leyeran cuatro resúmenes de alta médica sobre condiciones comunes como insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, cetoacidosis diabética y accidente cerebrovascular isquémico agudo. De esos documentos, dos fueron reemplazados aleatoriamente por versiones generadas por ChatGPT, adaptadas a lenguaje sencillo. Los resultados fueron contundentes: las versiones creadas con IA aumentaron significativamente la comprensión objetiva de los participantes. El impacto fue aún mayor en poblaciones históricamente vulnerables, como personas mayores, hombres, pacientes con bajos niveles de escolaridad en salud, y particularmente en pacientes negros e hispanos.

Si bien los autores destacan que el hallazgo es relevante en un contexto donde la equidad en el acceso a la información médica sigue siendo un desafío pendiente, también surgen interrogantes. ¿Cambiará esta tecnología la relación entre médico y paciente? ¿Qué tan seguras son estas herramientas, considerando que recientemente se supo que Whisper, una aplicación de OpenAI utilizada para transcribir conversaciones médicas, presenta errores de interpretación?

Qué opinan los expertos

Los entrevistados coinciden en que herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) como ChatGPT, pueden ser sumamente útiles para los pacientes.

“Este tipo de soluciones empoderan a los pacientes. Eso significa que están mejor informados, más capacitados, que comprenden mejor su patología y, en consecuencia, mejoran su adherencia al tratamiento”, explica el Dr. Sergio Montenegro, médico de familia, especialista en medicina informática y CEO de Integrando Salud, una plataforma de servicios digitales para médicos, pacientes y organizaciones sanitarias.

Montenegro sostiene que la falta de comprensión médica es un problema frecuente, especialmente en poblaciones con bajo nivel educativo. “Actualmente trabajo en varias instituciones donde esta situación es habitual, y contar con IA es de gran ayuda”, afirma.

Por su parte, el Dr. Diego Pereyra, que es Healthcare Global Director en el proveedor de IT Softtek, profundiza: “Este problema es mucho más frecuente de lo que creemos. A veces, los médicos pensamos que, si explicamos bien, el asunto está resuelto, pero el paciente puede estar angustiado o en shock y no retener toda la información. Además, los médicos tendemos a hablar en términos técnicos, sin darnos cuenta de que no siempre se entienden. Por eso, herramientas que conviertan la voz en texto, lo resuman y lo traduzcan a un lenguaje claro son fundamentales”.

Pereyra también destaca que muchos pacientes, por vergüenza, no repreguntan, y terminan consultando con alguien que no tiene formación. Esto puede generar malentendidos o errores. “Centralizar la información médica en un solo lugar, accesible y comprensible, mejora la seguridad del paciente y previene complicaciones. Recuerdo un caso en un hospital latinoamericano donde las reinternaciones bajaron notablemente cuando se incorporaron explicaciones más claras para el alta, especialmente en pediatría con pacientes asmáticos. El solo hecho de enseñar bien cómo usar un inhalador puede marcar la diferencia”, ejemplifica.

Cómo minimizar los riesgos

Sin embargo, traducir conceptos técnicos a un lenguaje más accesible también implica riesgos: podría afectar la precisión de las definiciones o generar malinterpretaciones. Ante este escenario, Montenegro considera clave que el uso de estas herramientas esté supervisado por profesionales de la salud.

“En mi caso, yo reviso cuidadosamente las respuestas generadas por ChatGPT antes de enviárselas al paciente. Es importante asumir que la IA puede equivocarse”, aclara.

El ejecutivo de Softtek sostiene que lo ideal es que el profesional pueda explicar todo con claridad, empatía y pedagogía. “La medicina es, ante todo, una ciencia humana: se trata de personas ayudando a personas. Quien consulta espera sentirse comprendido y recibir respuestas claras. Por eso, la IA no viene a reemplazar esa relación, sino a complementarla. Automatiza tareas repetitivas y organiza datos, para que el médico tenga más tiempo de mirar a los ojos al paciente. Si la tecnología me libera de escribir todo o de buscar entre papeles, puedo concentrarme realmente en escuchar y acompañar”, dice.

¿Un futuro sin jerga médica?

Los entrevistados afirman que el lenguaje médico es muy complejo. “Solo en el primer año de la carrera se aprenden unos 200.000 términos. Pretender que un paciente sin formación entienda eso es inviable. Cuanto más claro y accesible sea el mensaje, mejor se entiende y menos margen de error hay”, dice Pereyra, y aclara: “No se trata de perder precisión, sino de comunicar lo esencial de forma efectiva. Hay una frase atribuida a Einstein que dice: “Si no podés explicárselo a tu abuela, entonces no lo entendiste bien”. En medicina también aplica: traducir no es simplificar de más, es hacer comprensible lo importante. Y eso mejora la seguridad del paciente”.

Consultados sobre el futuro, todos son optimistas: “Veo muy cercano un escenario en el que los pacientes puedan acceder a todos sus informes médicos en lenguaje claro y personalizado gracias a la IA. Me parece un avance positivo que favorecerá el empoderamiento del paciente y mejorará tanto su adherencia como su formación”, concluye Montenegro. Por su parte, Pereyra aclara: “Estimo que van a reducir los juicios por mala praxis, que muchas veces tienen su origen en una mala comunicación. Si el paciente entiende bien su diagnóstico y tratamiento, todo fluye mejor. Poder explicar de forma clara lo que le pasa y qué debe hacer para cuidarse es una forma concreta de mejorar su experiencia y su salud”.

Todo parece indicar que, siguiendo a los entrevistados, la IA, bien utilizada, nunca reemplazará al médico. Por el contrario, potenciará sus capacidades y aumentará su eficiencia.