La nueva función del ChatGPT que te permite tener tu propio asesor financiero preparado por expertos

OpenAI dio un paso disruptivo en la automatización de la economía cotidiana al lanzar una nueva experiencia de finanzas personales integrada directamente en ChatGPT. Esta funcionalidad, actualmente disponible para usuarios de la versión Pro en Estados Unidos, pero que se espera que tenga pronta extensión, permite que el chatbot no solo responda consultas teóricas, sino que interactúe con el contexto financiero real del usuario mediante la vinculación segura de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y plataformas de inversión.

El sistema, que utiliza la potencia del modelo GPT-5.5, se presenta como una alternativa a las hojas de cálculo tradicionales y la fragmentación de aplicaciones. Según el comunicado oficial de OpenAI, el servicio ya es capaz de sincronizarse con más de 12000 instituciones financieras a través de la plataforma Plaid, donde ofrece un tablero de control que centraliza gastos, suscripciones activas y el rendimiento global de una cartera de activos.

Así luce la interfaz del asesor financiero de ChatGPT

Inteligencia aplicada a la gestión de activos

El núcleo de esta herramienta no es solo la visualización de saldos, sino el razonamiento contextual. La plataforma permite realizar preguntas complejas sobre el impacto de decisiones financieras a largo plazo, como la planificación para la compra de una vivienda o el análisis de riesgos de inversión. Al conectar las cuentas, el usuario puede pedirle al asistente que identifique patrones de gasto o que proponga planes de ahorro adaptados a sus ingresos, con el objetivo de superar las limitaciones de los presupuestos estáticos.

Para muchos profesionales que ya probaron la herramienta, la ventaja competitiva radica en la naturalidad del lenguaje. Daniel McCarthy, estadístico y profesor de marketing, destacó: “Tener esto integrado en una aplicación que ya uso a diario, y poder interactuar con ella de forma conversacional, es una gran ventaja. Puedo hacer una pregunta en lenguaje sencillo y obtener una respuesta sin tener que navegar por paneles ni exportar los datos a una hoja de cálculo”.

Riesgos de inversiones o consejos con las suscripciones, algunas de las herramientas del asesor ChatGPT

Privacidad y seguridad de los datos

Ante la sensibilidad de los datos económicos, la firma implementó estrictos protocolos de control: el sistema permite al usuario desconectar sus cuentas en cualquier momento y, una vez realizada la baja, la información sincronizada se elimina de los servidores en un plazo máximo de 30 días. Además, el servicio no posee facultades para realizar transacciones ni acceder a los números completos de las cuentas bancarias, sino que su rol se limita estrictamente al análisis y la gestión de la información financiera provista.

En cuanto a la confidencialidad de las conversaciones, OpenAI aclaró que los usuarios conservan el mando sobre cómo se utilizan sus datos para el entrenamiento de los modelos, donde incluso existe la posibilidad de utilizar chats temporales donde la conexión financiera permanece desactivada. Para reforzar la seguridad, la plataforma recomienda la implementación de autenticación multifactor (MFA) en todas las cuentas vinculadas.

En las imágenes, OpenAI advierte que la IA puede realizar errores y no es un consejero autorizado ChatGPT

Resultados medibles y ahorro

La efectividad del asistente fue validada mediante un sistema de evaluación que involucró a más de 50 profesionales financieros. Según los reportes de la compañía, el modelo GPT-5.5 Thinking logró una calificación de 79 sobre 100 en tareas de finanzas complejas, lo que superó significativamente a las versiones previas. Este rigor técnico busca reducir las alucinaciones del modelo y mejorar la precisión en recomendaciones de ahorro.

Los usuarios tempranos también reportan beneficios directos, como en el caso del empresario Matt Messinger, quien señaló: “ChatGPT me ayudó a detectar cargos recurrentes que podía recortar de inmediato, lo que me permitió ahorrar cientos de dólares al mes”. Por su parte, el psicólogo Richard K. Sohn añadió: “Conectar mis finanzas con ChatGPT me ayudó a encontrar la manera de pagar nuestra hipoteca con un plan mensual realista que realmente podía seguir”.

Este asesor puede ser fundamental para aquellos usuarios que tienen problemas financieros y no saben cómo solucionarlo Unsplash

El ecosistema de esta función se expandirá próximamente mediante colaboraciones con socios como Intuit, con el objetivo de que el asistente pueda guiar al usuario desde una duda fiscal hasta la resolución con un experto humano, lo que busca cerrar la brecha entre la automatización de la Inteligencia Artificial y el asesoramiento financiero especializado. Esta evolución marca un cambio de paradigma hacia asistentes proactivos capaces de gestionar la complejidad económica del hogar moderno con un nivel de personalización hasta ahora inédito en el mercado tecnológico.