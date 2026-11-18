Dos senadores estadounidenses advirtieron el miércoles a la administración Trump que las amenazas cibernéticas habilitadas por IA, que están “escalando rápidamente”, están superando las defensas del país, en medio de preocupaciones más amplias sobre agentes sofisticados que llevan a cabo ciberataques.

Líderes de la industria de la IA, incluidos Dario Amodei de Anthropic, Sam Altman de OpenAI y Elon Musk de SpaceX, han pedido una desaceleración coordinada tras incidentes como el de OpenAI-Hugging Face, en el que un “enjambre” de IA llevó a cabo ciberataques.

Por otro lado, la IA ha descubierto fallos en PHP, uno de los lenguajes de programación de internet más utilizados. El mes pasado, sitios web gubernamentales en Europa y otros lugares quedaron fuera de servicio tras la revelación de vulnerabilidades críticas en PHP.

La IA ha descubierto fallos en PHP, uno de los lenguajes de programación de internet más utilizados raker - Shutterstock

Los senadores Maria Cantwell, demócrata, y Mike Rounds, republicano, dijeron que la Casa Blanca debería tomar medidas inmediatas para proteger la infraestructura crítica, las instituciones financieras y el software de uso generalizado. Señalaron varios incidentes recientes, entre ellos, el descubrimiento por parte de la IA de vulnerabilidades en el lenguaje de programación PHP, la interrupción de servicios bancarios por parte de IA maliciosas y las filtraciones de datos que afectaron a empresas japonesas. También mencionaron un caso reportado por la empresa de IA Cohere, con sede en Toronto, en el que un modelo Qwen desarrollado en China intentó una conexión no autorizada a un servidor en China durante las pruebas.

“La IA está aumentando rápidamente la capacidad de descubrir y explotar vulnerabilidades en el software, y nuestras defensas no están a la altura”, escribieron los senadores en una carta a Jay Clayton, presidente del Grupo de Trabajo de Superinteligencia de la Casa Blanca, y agregaron: “No podemos hacer frente a estas amenazas con la infraestructura de ciberseguridad de ayer ni confiar en empresas individuales para resolver un problema que abarca toda la economía digital”.

Los senadores pidieron un desarrollo y despliegue más rápidos de herramientas defensivas basadas en IA, así como estándares de seguridad rigurosos para los agentes de IA autónomos. Además, el mes pasado, los senadores enviaron una carta a Clayton, para instar al gobierno a desarrollar una estrategia nacional integral de seguridad y ciberdefensa en materia de inteligencia artificial. La última carta se produce tras una serie de importantes interrupciones relacionadas con la tecnología, entre ellas una de Microsoft, algo que afectó a muchos de sus servicios, incluido el correo electrónico.

La serie de interrupciones tecnológicas de la semana pasada abarcó desde la paralización de los viajes aéreos en EE. UU., hasta un fallo de JPMorgan Chase, un problema de software que interfería con algunos servicios bancarios. El máximo responsable de seguridad nacional del país declaró el martes que las recientes interrupciones tecnológicas no estaban relacionadas con ciberataques, sino con sistemas informáticos obsoletos que necesitan ser actualizados.