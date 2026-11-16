Microsoft explica las tres causas de la caída masiva de Outlook que duró casi 24 horas

Microsoft ha publicado una explicación detallada de las tres causas que provocaron la caída masiva de los servicios de Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países en todo el mundo el jueves pasado y que tuvo una duración de casi 24 horas.

La tecnológica ha explicado a través del vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas en Microsoft, Charles Lamanna, que un defecto de software oculto, combinado con un aumento del tráfico de la red y una menor capacidad de los servidores, provocó un cese de servicio global en la puerta de enlace de red (el sistema que recibe las conexiones de los usuarios y las dirige hacia cada servicio) que sirve a muchos servicios de Microsoft 365.

“Lamentamos profundamente el impacto en todos nuestros clientes y reconocemos el impacto que esto tiene en sus operaciones y negocios normales”, ha señalado Lamanna en una publicación hecha en X (antes Twitter) donde ha resumido las causas, que se amplían en el informe preliminar post-incidente, accesible a través del centro de administración bajo MO1550821 y EX1550543.

More details on the root cause can be found in the Microsoft 365 Admin center, and an abridged version can be found below.



We are deeply sorry for the impact to all our customers and recognize the impact that this has on their normal business & operations.



The incident on… https://t.co/p8mUHxDe67 — Charles Lamanna (@clamanna) November 16, 2026

Concretamente, el incidente se debió a tres factores principales. El primero fue un defecto latente derivado de una actualización de corrección para los servidores de puerta de enlace de red de Microsoft 365 que, tras pasar por el proceso de despliegue seguro de Microsoft, se empezó a lanzar en julio de este año y, durante más de tres meses, no causó ningún impacto pese a estar implementada en todo el mundo.

Sin embargo, este defecto se hizo presente el pasado jueves y ocasionó que los servidores se sobrecargasen y dejasen de estar operativos bajo ciertas condiciones de carga, como ha matizado Lamanna.

El segundo factor que influyó fue un aumento repentino de la carga, que hizo más probable que las puertas de enlace se encontrasen con ese defecto. Según ha explicado el directivo, Microsoft cuenta con dos sistemas de puertas de enlace de red independientes, utilizados para conmutar de uno a otro durante interrupciones o fallos. Quince horas antes de la caída masiva, Teams realizó una conmutación por error desde la puerta de enlace de red alternativa a la principal, que también da servicio a Exchange Online.

Como resultado de este tipo de conmutación, fundamental para las medidas estándar de resiliencia de Microsoft y que forma parte de las operaciones de la tecnológica, se aumentó la carga de esa puerta de enlace y se modificaron sus patrones de tráfico.

La tercera razón de la caída masiva fue que, al mismo tiempo, casi el 14 por ciento de la capacidad de los servidores de la puerta de enlace de red estaba fuera de servicio debido a otro problema que surgió el día anterior y que no estaba relacionado.

Todo ello ocurrió durante la franja horaria de mayor tráfico en Estados Unidos, y la solución que suele encargarse de redirigir de forma automática a los usuarios cuando se pierde conectividad acentuó el problema en los puntos de conexión restantes, lo que provocó un fallo en cascada de servidor en servidor. En el peor momento, más del 80 por ciento de los servidores no respondían.

“Tomados en conjunto, la carga aumentada y la capacidad de servidores reducida causaron que la puerta de enlace de red encontrara el error latente de julio. Esto causó que las solicitudes se acumularan hasta que los servidores finalmente dejaron de responder”, ha sentenciado Lamanna.

Que Teams, OneDrive, SharePoint y las apps de Office se restablecieran antes, justamente en 11 horas y 50 minutos, se debió a que fueron capaces de conmutar fuera de la infraestructura de puerta de enlace de red afectada. En cambio, la recuperación de Exchange Online, incapaz de conmutar fuera de esta puerta, llevó más tiempo de lo habitual, ya que Microsoft no pudo revertir el cambio con sus mecanismos habituales.

En total, Exchange Online se recuperó a las 17:10 el 13 de noviembre tras 23 horas y 50 minutos, aunque el cierre oficial llegó a las 5:17 del sábado.

La solución de Microsoft fue desarrollar una actualización para corregir el defecto, tras confirmar los ingenieros que esta era la causa, lo que permitió finalmente devolver la ruta de código a su estado correcto y restablecer cuidadosamente grandes bloques de infraestructura a la vez y que los servicios estuvieran operativos de nuevo.

Por último, Microsoft publicará a lo largo de esta semana el informe post-incidente definitivo, en el que se explicarán más detalles.