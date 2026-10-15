Amazon quiere ser tu memoria digital con Bee Frontier y Bee Eclipse, que graban y resumen todo lo que decís y te dicen

Amazon presentó de forma oficial Bee Frontier y Bee Eclipse, dos nuevos dispositivos pertenecientes a la familia Bee, diseñados para capturar información clave de nuestras conversaciones diarias y transformarla en resúmenes, tareas pendientes e insights.

El concepto central detrás de la línea Bee radica en ofrecer una “IA ambiental” capaz de recordar datos cotidianos que solemos olvidar (como fechas, horarios o compras pendientes) permitiendo que las personas estén más presentes en sus interacciones cotidianas, en vez de estar distraídas anotando cosas o tratando de recordar otras previas. Esta nueva entrega evoluciona a partir del modelo original de la marca, el Bee Pioneer.

Bee Frontier es una pulsera; Bee Eclipse es un poco más grande y grueso que una tarjeta de crédito; ambos registran lo que decimos y nos dicen para generar un resumen con inteligencia artificial

Bee Frontier se posiciona como el nuevo wearable de la marca. Este dispositivo se puede llevar en la muñeca como un reloj o pulsera, con una correa de silicona ultrasuave, o engancharse directamente a la ropa. Disponible en tres colores, cuenta con resistencia al agua IP67, puerto de carga USB-C y una autonomía que alcanza hasta los siete días de uso continuo. Tiene dos micrófonos con filtrado avanzado de ruido para captar lo importante incluso en entornos concurridos como un restaurante o una oficina abierta. Se parece en funciones a lo último presentado por Apple para el Apple Watch, que también es capaz de registrar lo que se dice alrededor nuestro y generar una síntesis.

Excited about our new Bee devices launching today. They turn your conversations into summaries, to-dos, and reminders, so the details are there when you need them.



Bee Frontier goes on your wrist or clips to your clothing, and Bee Eclipse snaps to the back of your phone to… pic.twitter.com/YBJuNv6Lio — Andy Jassy (@ajassy) October 15, 2026

Por otro lado, Bee Eclipse ofrece una alternativa diferente para quienes prefieren no llevar un gadget puesto. Con un formato delgado y ligero similar al de una tarjeta de crédito, se acopla magnéticamente a la parte trasera de un celular, un concepto similar a la grabadora Plaud. Su punto más fuerte es la batería, ofreciendo más de 21 días de autonomía con una sola carga.

Bee Eclipse es un grabador que se engancha al smartphone, y puede grabar el sonido ambiente y las conversaciones del teléfono para tomar nota de lo dicho

Ambos equipos se sincronizan con las aplicaciones móvil y de escritorio de Bee, permitiendo a los usuarios acceder a resúmenes y revisar “memorias” de días recientes. A esto se suma la integración con herramientas como Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple HealthKit y la galería de fotos. Como novedad destacada, es posible conectar los dispositivos con Alexa+ para solicitar resúmenes por comando de voz sin usar las manos, y recibir recomendaciones de compra personalizadas según los productos mencionados en las charlas.

En materia de seguridad, la empresa enfatizó que la privacidad es un pilar fundamental de su arquitectura. Según Amazon, el audio se procesa en tiempo real y se elimina inmediatamente, de manera que no se almacena ninguna grabación. Las transcripciones quedan cifradas con claves que controla únicamente el usuario. Asimismo, los dispositivos incorporan un botón físico para activar el micrófono y una luz LED indicadora cuando están registrando.

En cuanto a los precios, Bee Frontier ya se encuentra disponible por 74,99 dólares. En tanto, el Bee Eclipse llegará pronto al mercado a partir de 99,99 dólares en cuatro colores. Todos los usuarios reciben resúmenes y 14 días de memoria sin costo adicional, mientras que la suscripción opcional Bee Pro cuesta 11,99 dólares al mes e incluye 30 días de prueba gratuita.