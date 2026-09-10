“¿Escuchaste lo que te dije?" La función del Apple Watch que puede ser clave en una familia y un problema de privacidad

Además de presentar a Duo, su primer iPhone plegable, y la renovación de su línea tradicional con el iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple actualizó este miércoles su línea de relojes con el Apple Watch 12 y el Ultra 4.

Como era de esperar, los equipos traen mejoras en los sensores biométricos, en la batería, y en múltiples funciones internas, con una mayor presencia de Siri AI, el nuevo asistente de inteligencia artificial que la compañía presentó en junio.

Esta IA habilita dos nuevas herramientas, por ahora solo disponibles en inglés, que aprovechan los micrófonos presentes en los Watch 12 y Ultra 4 de Apple: Live Rewind y Siri Recap.

Siri Recap y Live Rewind, lo nuevo de Apple en el Watch Series 12 y Ultra 4

La primera, Live Rewind, es ideal para esos momentos en que nos hablan y por algún motivo no registramos lo que nos acaban de decir (el nombre de alguien que se acaba de presentar, algo que tenemos que traer del supermercado, un número de teléfono, etcétera), pero nos da vergüenza pedir que nos lo repitan: según Apple, al “presionar dos veces la corona [del reloj] muestra los últimos 15 segundos de una conversación en un fragmento de texto, para que el usuario pueda captar algo que se haya perdido o con lo que esté menos familiarizado. Los usuarios pueden preguntarle a Siri sobre el contenido del texto o guardarlo en la aplicación Siri para revisarlo más tarde.”

Los nuevos Apple Watch 12 y Ultra 4 traen una función que registra los últimos 15 segundos de audio alrededor nuestro, y también permiten generar un resumen diario de las cosas que se dijeron cerca nuestro

La segunda función, Siri Recap, puede “crear resúmenes generales de las conversaciones para que los usuarios los revisen más tarde y refresquen su memoria. Cuando Siri Recap está activado, al finalizar una conversación, Apple Intelligence genera automáticamente un título y puntos clave en la nueva aplicación Siri, lo que permite a los usuarios estar más presentes y concentrados en el momento.”

Aunque se entiende que estas funciones buscan ser una ayuda para la memoria, también pueden resultar incómodo para gente que dijo algo creyendo que no estaba siendo grabada.

Los nuevos Apple Watch 12 y Ultra 4 traen una función que registra los últimos 15 segundos de audio alrededor nuestro, para anotar algo que nos dijeron o alertar de un sonido específico que podríamos haber ignorado

Según Apple, “Siri Recap genera un resumen breve y general de las conversaciones —no una transcripción— y está diseñado para excluir información sensible. Live Rewind emite un sonido audible cuando se está utilizando, incluso si el Apple Watch está en silencio, y muestra una animación a pantalla completa junto con un indicador de micrófono para que las personas cercanas puedan escuchar y ver que la función ha sido activada.”

Aunque el dispositivo no guarda el audio, sino la transcripción, y como pasó con los anteojos de Meta (que muestran una luz cuando se activa su cámara integrada) es fácil suponer que mucha gente podría considerar esta función como una invasión a su privacidad.

Ambas funciones se pueden desactivar, y además del Apple Watch 12 o Ultra 4 (los modelos que tienen el chip que procesa la información sin liquidar la batería) requieren estar vinculados a un iPhone 16 o superior para funcionar.