Anker presentó los auriculares Soundcore Liberty 5 Pro en Argentina: inteligencia artificial y récord Guinness en voz

Soundcore, la marca de audio perteneciente a Anker Innovations, anunció formalmente la llegada a la Argentina de su nueva generación de auriculares inalámbricos TWS, integrada por los modelos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max. La presentación de esta línea marca una propuesta orientada a integrar procesamiento de inteligencia artificial en las funciones centrales del dispositivo, enfocándose en la claridad de las llamadas telefónicas, la cancelación adaptativa de ruido y la personalización del perfil sonoro. Ambos modelos ya se venden en el país a través de la tienda oficial de Anker en Mercado Libre.

El diferencial central del Liberty 5 Pro radica en su certificación de Guinness World Records por lograr la mayor puntuación objetiva de calidad de voz (G-MOS) registrada en auriculares TWS, con un índice de 3,68 puntos obtenidos en abril de 2026. Esta capacidad técnica se sostiene en el chip de inteligencia artificial Anker Thus, diseñado para trabajar en conjunto con un arreglo de ocho micrófonos y dos sensores dedicados a la captación vocal. El sistema permite separar la voz humana del ruido ambiental en escenarios complejos, como ambientes festivos con más de 100 dB de ruido o conversaciones emitidas en susurros.

En materia de aislamiento de sonido, la serie adopta el sistema Adaptive ANC 4.0, el cual examina el entorno continuo y procesa más de 384.000 señales de ruido por segundo para regular la cancelación. En cuanto al rendimiento de audio, incorporan controladores de 9,2 mm, personalización mediante la tecnología HearID 5.0 y soporte para la transmisión vía códec LDAC. Las especificaciones de conectividad y durabilidad incluyen Bluetooth 6.1, vinculación multipunto y certificación IP55 frente al agua y al polvo.

Por otro lado, la versión Liberty 5 Pro Max extiende la propuesta hacia la productividad diaria de profesionales, estudiantes y periodistas. Este modelo incorpora en su estuche de carga una pantalla táctil de 1,78 pulgadas que facilita el acceso directo a comandos. Adicionalmente, suma la herramienta AI Note Taker, un servicio basado en inteligencia artificial que permite grabar reuniones presenciales desde el estuche para su posterior transcripción, generación de resúmenes y detección de tareas clave, ofreciendo 120 minutos mensuales durante dos años.

Los Soundcore Liberty 5 Pro tienen un precio local de 399.999 pesos; los Soundcore Liberty Pro Max, de 524.990 pesos.