Anthropic lanza Claude para Word, para incorporar su IA en el procesador de texto de Microsoft

Anthropic ha lanzado Claude para Word, un nuevo complemento que permite a los usuarios incorporar esta inteligencia artificial en los flujos de trabajo con el editor de texto de Microsoft, ya sea para resolver dudas concretas, realizar revisiones o completar plantillas.

La compañía ha centrado esta característica para aquellos profesionales que trabajan extensamente con documentos, especialmente en el ámbito legal, financiero y de edición iterativa, como ha explicado en su página de soporte.

La aplicación de Claude para Word permite a los trabajadores de estos sectores realizar consultas sobre secciones específicas, cláusulas o términos definidos en el documento. El asistente de Anthropic proporcionará respuestas siempre en base al contenido del texto con citas interactivas para una localización más rápida.

Claude también es capaz de leer los hilos de comentarios dentro del documento, entendiendo a qué texto está anclado cada uno y trabajando con ellos de forma individual.

Otra de las funciones que integra el complemento es la edición de textos. De esta forma los usuarios pueden pasarle una cita a Claude e indicarle qué cambios realizar para, por ejemplo, cambiar el estilo con el que está redactado, matizar detalles, entre otros.

Además, cuando una contraparte devuelve un documento con modificaciones, Claude puede leer y resumir los cambios realizados, pudiendo también categorizarlos en función de su gravedad e importancia. Por otra parte, los usuarios pueden crear plantillas para que Claude se ajuste a este tipo de formatos y pueda replicarlos cuando genere el contenido.

Limitaciones y disponibilidad

No obstante, Anthropic ha matizado que el historial de chat no se guarda entre sesiones, por lo que cada vez que se abre Claude para Word se comienza una conversación nueva.

En cuanto a la privacidad de los datos recogidos por Claude, la compañía ha explicado que se eliminarán después de 30 días, pero se almacenarán en caché durante varias horas para acceder al contexto en documentos cerrados recientemente.

Además, Anthropic no recomienda el uso de este complemento para documentos de entrega final o envíos de contrapartes sin revisión humana, archivos que contengan material altamente sensible, o para reemplazar el criterio legal o financiero.

Para hacer un buen uso, la empresa ha pedido revisar los cambios registrados antes de aceptarlos, verificar que los resultados coincidan con las políticas de la compañía, utilizar los permisos y controles de acceso apropiados, y mantener una supervisión humana.

Claude para Word ya se encuentra disponible en versión beta para los planes Team y Enterprise, y es compatible con la versión web de Word, en Windows y en Mac.