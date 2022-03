Anunciaron el lanzamiento de Ghostbusters: Spirits Unleashed, el juego de Los cazafantasmas

La empresa Illfonic anunció oficialmente el lanzamiento de Ghostbusters: Spirits Unleashed, un multijugador de los cazafantasmas que se espera para este año. La noticia vino de la mano de un divertido tráiler que entusiasmó a los fanáticos y promete horas de juego que no se sostienen solo en la nostalgia, sino en una completa experiencia.

Los cazafantasmas es uno de los productos audiovisuales íconos de la década de los ‘80. Con el éxito mundial de sus dos películas originales en 1984 y 1989, hubo otras dos producciones de la franquicia en 2016 y 2021.

Con la intención de aprovechar la historia y el reconocimiento de los espectadores, se decidió incursionar nuevamente en el mundo de videojuegos. La única entrega había sido lanzada en 2009 para las consolas de aquel entonces.

En las últimas horas, se conoció la información sobre Ghostbusters: Spirits Unleashed. Illfonic, que ya tiene experiencia en otros títulos importantes como Friday the 13th y Predator: Hunting Grounds, se hará cargo del juego. El trailer reveló que la entrega será un multijugador de cinco jugadores, en el que uno será el fantasma y deberá escapar de los otros cuatro, que harán todo lo posible por atraparlo.

El objetivo de este jugador solitario será no solo escapar de los cazafantasmas, sino también asustar a todos los civiles que pueda y sembrar el terror en la ciudad. El fantasma tendrá habilidades especiales como la posibilidad de volar o teletransportarse, de poseer objetos que le permitirán escabullirse y no ser descubierto por el resto de los jugadores e incluso habilidades de acción directa. Habrá distintos tipos de espectros, cada uno con distintas virtudes. Como curiosidad, este jugador será el único de la partida que jugará con la cámara en tercera persona.

El tráiler de Ghostbusters: Spirits Unleashed

Por su parte, los cuatro cazafantasmas lo harán en primera persona y deberán usar las herramientas que tienen a disposición para ganar la partida. Por ejemplo, deberán subirse al Ecto-1, usar el medidor PKE y accionar el colisionador de positrones, procurando cerrar la trampa en el momento exacto. Todo esto mientras intentan mantener la calma entre los civiles de la ciudad.

Ghostbusters: Spirits Unleashed contará con un sistema de mejora que permitirá sofisticar los equipos, habilidades y personajes. En lo que respecta a la acción, no será necesario jugar online para poder disfrutar de una partida. En caso de no querer conectarse y jugar con otros usuarios o no disponer de la conexión de Internet para hacerlo, habrá un modo offline donde la inteligencia artificial controlará a los compañeros o rivales.

Para los nostálgicos, la experiencia contará con la presencia de algunos personajes y lugares clásicos. Entre otros, los jugadores podrán disfrutar a Winston Zeddemore y Ray Stantz, además de contar con el edificio de Los cazafantasmas y algunas perlitas como el ya mencionado Ecto-1, con un nivel de detalle que retrata fielmente lo visto en las películas.

Los cuatro cazafantasmas deberán usar las herramientas que tienen a disposición para ganar la partida (Foto: Captura de video)

Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento establecida, el videojuego se espera para el último trimestre del 2022 y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One y PC.