“Con el Nothing Phone (2), podés hacerte una burbuja azul y camuflarte”. El fabricante de celulares Nothing (dirigido por Carl Pei, el fundador de OnePlus) anunció que ofrecerá a sus usuarios Nothing Chats, una aplicación que permitirá chatear con usuarios de iPhone en iMessage, y hará que sus mensajes como burbujas de color azul (el tono distintivo de los iPhone en ese mensajero) y no como burbujas verdes, el color que tienen los mensajes enviados desde un teléfono Android u otro dispositivo que no sea un iPhone.

El anuncio podría parecer anecdótico en un mundo como el nuestro, dominado por WhatsApp, el mensajero más popular del planeta, donde no se hace distinción de la plataforma de origen de un mensaje (todos se ven exactamente igual), pero es un tema central para cualquier compañía que intente ganar usuarios en Estados Unidos. Es en ese país donde Apple tiene más de la mitad del mercado de smartphones, y donde iMessage es la plataforma de mensajería preferida; es en ese país donde más del 80% de los adolescentes usan iPhone e iMessage, y donde ser una “burbuja verde” es ser diferente, y no necesariamente como algo positivo. Esa presión social por “pertenecer” es parte de jardín vallado de Apple, con el que busca que sus usuarios se mantengan en su plataforma y no migren a Android (más allá de otras ventajas que pueda tener el ecosistema de Apple). Es en ese país donde Google inició el año pasado una campaña en la que le pide a Apple que haga interoperable a iMessage, es decir, que permita que los mensajes extraiPhone que recibe (hoy, en forma de SMS) sean tratados de igual a igual si vienen de un Android, y que no los discrimine con otro color.

La compaña de Google para que Apple abra iMessage

En Google tienen claro que esto es una manera de asediar uno de los fuertes de Apple (usar iMessage para tener la burbuja azul, “ser parte”, etcétera). Google pide que iMessage no use SMS para dialogar con otros dispositivos (lo que limita sus funciones) sino RCS, el estándar abierto de mensajería instantánea que reemplaza a los SMS, que viene preinstalado en todos los Android modernos y que tiene todas las funciones que hoy consideramos normales (comprobación de lectura, emojis, stickers, mensajes de audio, fotos, etcétera). De hecho, la mayoría de las operadoras ya le da soporte en forma automática.

Si además eliminan el tema de los colores de las burbujas (aunque no es lo prioritario), mejor; al chatear con alguien en iMessage no será obvio qué teléfono usa (como sucede en WhatsApp o Telegram, que son agnósticos en ese punto) y le dará más opciones a Android en Estados Unidos.

Google incluso llevó el tema a Europa: según el Financial Times, le pidió (acompañada de varias operadoras de telefonía) a la Comisión Europea que defina a iMessage como un servicio básico (gatekeeper, en la jerga), lo que lo obligaría, según la Ley de Mercados Digitales de la Unión, a ser interoperable con otras plataformas (sea con una app de iMessage para Android, o adoptando el estándar RCS para su chat, y permitiendo el mismo grado de servicios, como la comprobación de lectura, el intercambio de contenido multimedia, etcétera). Apple ha dicho, en más de una ocasión, que quejarse por sus decisiones estratégicas cuando a nivel mundial y regional hay alternativas muchísimo más populares (como WhatsApp o Telegram, por citar solo dos) no tiene sentido, y que para ser tratado como servicio básico, iMessage debería tener más de 45 millones de usuarios en Europa.

Nothing se suma a la lucha con un “emulador” de iMessage

Ahora llega Nothing, la compañía creada en 2021 por Carl Pei, el otrora fundador de OnePlus. Nothing es un fabricante de celulares con Android: el último modelo es el Nothing Phone (2), presentado en julio último. Y ahora anunció que ofrecerá una app para sus usuarios que les permitirá dialogar con usuarios de iPhone vía iMessage en forma transparente, usando una herramienta llamada Sunbird, que esconde el origen de los mensajes de chat de Android.

La probabilidad de que esa estrategia prospere sin una reacción legal de Apple es casi nula; un precedente lejano es el de Palm, que hace años intentó usar iTunes como sistema de carga de música para su smartphone Pre, haciendo que el teléfono escondiera su identidad y se identificara como un iPod. No prosperó, y difícilmente suceda ahora, entre otras cosas, porque ese intermediario (Sunbird) representa un peligro de privacidad real, por muy loables que sean sus intenciones. Sería muy raro que Apple lo deje pasar.

Para Apple, en rigor, estas campañas son, por ahora, para su beneficio: que todas estas empresas pidan entrar a su plataforma la hace más atractiva. Tiene clarísimo hace más de una década que abrirla al resto de los fabricantes devaluaría su propuesta general. Algo similar sucedió con BlackBerry Messenger, que supo ser el rey de los mensajeros móviles; era una de las razones manifiestas por las que los usuarios compraban teléfonos de la compañía canadiense, que no habilitó el mensajero en otras plataformas hasta que no le quedó remedio.

Apple sin dudas, está en una posición muchísimo más fuerte que BlackBerry, entre otras cosas porque sus dispositivos siguen siendo muy atractivos incluso en países donde iMessage no es un mensajero popular. Pero entiende que en ciertos lugares estratégicos (como Estados Unidos, tercer mayor mercado mundial de celulares detrás de China e India) tiene sentido defender esta plataforma. No está claro, no obstante, qué pasará en febrero, cuando la Unión Europea se expida sobre el papel que jugará iMessage a futuro en ese continente, ni si la demostración de Nothing de que es posible esconder el origen androide de un mensaje no será acompañada de apps similares de otros fabricantes o desarrolladores.

