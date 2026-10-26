Apple presenta un nuevo iPad Mini, ahora con pantalla OLED de 8,5 pulgadas

Apple ha presentado la actualización de iPad mini, que llega con una pantalla OLED de 8,5 pulgadas, un rendimiento impulsado por el chip A20 Pro y resistencia al agua y el polvo para poder usar la tableta en cualquier lugar y circunstancia.

El nuevo iPad mini “supone un enorme avance para los usuarios que quieren disfrutar de la experiencia completa del iPad en la palma de su mano”, ha asegurado el vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple, Dave Pakula, en una nota de prensa.

Esta tableta llega con un “diseño extraordinariamente fino y ligero” en comparación con la generación anterior, con un grosor de 0,54cm que facilita todavía más su carácter portátil, para que los usuarios puedan llevarlo encima para leer o para trabajar sobre la marcha.

Apple presentó su nuevo iPad Mini, ahora con un panel OLED de 8,5 pulgadas

Al contar con un diseño resistente al polvo y al agua, con certificación IP67, la compañía apunta que también puede utilizarse en exteriores en días lluviosos o para leer en la piscina.

Este dispositivo conserva las dimensiones del modelo anterior, pero llega con una pantalla Super Retina XDR con panel OLED de 8,5 pulgadas gracias a un marco un 24 por ciento más fino. Con ella, alcanza un pico de brillo máximo de 1200 nits, con brillo adaptativo a 1 nits para su uso en entornos con poca luz, y un contraste de 2.000.000:1.

Apple ofrece una opción de iPad mini con acabado nanotexturizado, que reduce los reflejos en entornos luminosos. Para la experiencia de audio, el sistema Acoustic Display utiliza la pantalla para producir el sonido gracias a la integración de ‘woofers’ y altavoces de agudos customizados, y para las videollamadas, cuenta con una cámara frontal 12MP Center Stage, además de un gran angular trasero de 12MP con HDR Inteligente y grabación de vídeos en 4K de hasta 60 fotogramas por segundo.

La nueva tableta utiliza el procesador A20 Pro de 2 nanómetros, el mismo que integran los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Está disponible con 128GB, 256GB o 512GB de capacidad y, en el caso de esta última opción, incorpora un Neural Engine doble de 16 núcleos que duplica la potencia de procesamiento respecto a la generación anterior y agiliza las tareas en aplicaciones como Draw Things y Detail.

El iPad mini estrena el chip de conectividad inalámbrica N1 diseñado por Apple, que añade compatibilidad con WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread, y mejora la fiabilidad y el rendimiento general de prestaciones como AirDrop y AirPlay. Los modelos con conexión de datos móviles vienen con el módem C2.

La tableta llega con el sistema operativo iPadOS 27 y la nueva generación de Apple Intelligence, así como con herramientas que ayudan a los padres a gestionar lo que sus hijos pueden ver, con quién pueden hablar y cuándo tienen acceso a las apps.

El iPad mini estará disponible el 6 de noviembre en color medianoche y blanco estrella en dos variantes: una con WiFi, desde 699 dólares, y otra con datos móviles, desde 849 dólares.

Apple acompaña el lanzamiento de su tableta con la nueva funda Smart Folio (79 dólares), que está fabricada en trenzado técnico en azul marino y marrón topo y se acopla con un sistema magnético. El nuevo iPad mini también es compatible con el Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil Pro.