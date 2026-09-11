iOS 27 llega el 14 de septiembre con Siri AI; en octubre sumará el español y otros cuatro idiomas

iOS 27 llegará el 14 de septiembre con el debut de Siri AI en inglés, junto con iPadOS 27 y watchOS 27 y, más tarde, ya en octubre, el asistente de Inteligencia Artificial (IA) se estrenará en los idiomas español, francés, japonés, coreano y portugués.

Cómo funciona Siri AI en el iPhone 18 Pro y Pro Max

Este miércoles, Apple anunció su primer plegable, el iPhone Duo, y la renovación de sus conocidos dispositivos: el iPhone 18 Pro y Pro Max, los relojes inteligentes Apple Watch 12 y Watch Ultra 4 y los auriculares AirPods 5. También anunció que Siri AI debutará en los sistemas operativos iOS 27 y iPadOS 27 el 14 de septiembre, tras el primer avance mostrado en el WWDC 2026 y las betas en las que ha estado disponible.

Una demo del nuevo asistente Siri AI para el iPhone

Ya en octubre, Siri AI se lanzará en español, francés, japonés, coreano y portugués para ampliar su uso, aunque las consultas que se hagan a los modelos de IA en la nube de Apple tendrán límites de uso diario. Los usuarios podrán ampliarlos con los diferentes planes de iCloud+ que ofrezca Apple.

En qué dispositivos funciona Siri AI

Siri AI estará disponible para el iPhone 15 Pro, lanzado en 2023, y modelos posteriores, incluidos los nuevos iPhone anunciados este miércoles. Los dispositivos del año pasado, como el iPhone 17, 17 Pro Max y iPhone Air, contarán además con la ventaja de un mejor rendimiento en dictado y reconocimiento de voz gracias a un modelo más potente.

En lo que respecta a las tabletas de Apple, Siri AI se queda en el último iPad mini y los modelos de iPad Air y Pro con el chip M1 o posterior.

Las nuevas funciones de Apple Intelligence que llegan con iOS27

Paralelamente, las novedades de iOS 27 y iPadOS 27, además de Siri AI, incluyen algunas novedades en el diseño de Liquid Glass, la interfaz que se estrenó en la serie iPhone 17 del año pasado, nuevas funciones de seguridad para niños y mejoras generales de rendimiento.

Además, macOS 27 Golden Gate llegará también el próximo lunes 14 de septiembre con la integración de Siri AI directamente en Spotlight, el sistema de búsqueda integrada que permite buscar archivos y aplicaciones en el equipo, y una serie de adaptaciones centradas en Liquid Glass en la barra de herramientas, barras laterales de borde a borde y las formas de las ventanas y los iconos de la barra de menú.