Apple renueva sus MacBook Pro y MacBook Air: nuevos chips M5 y un precio acorde a los tiempos

Siguiendo el anuncio del iPhone 17e el lunes, Apple presentó este martes su nueva generación de notebooks MacBook Air y MacBook Pro equipadas con los flamantes chips M5, M5 Pro y M5 Max. Esta actualización promete un mayor rendimiento respecto de las versiones anteriores, y posiciona a la inteligencia artificial (IA) como el núcleo de la experiencia de usuario gracias a una arquitectura diseñada desde cero para estas tareas. Refleja, también, los tiempos que corren, con un nuevo esquema tarifario, que responde al encarecimiento mundial de los chips de RAM y almacenamiento.

Qué trae la nueva MacBook Pro con chip M5

La nueva MacBook Pro, disponible en modelos de 14 y 16 pulgadas, es la joya de la corona. Equipada con los chips M5 Pro o M5 Max, que según Apple afirma haber tiene el núcleo de CPU más rápido del mundo para una computadora de escritorio. Estos procesadores combinan dos matrices en un solo sistema en chip (SoC) para un rendimiento hasta un 30% más rápido que la generación anterior.

Apple renovó la MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max

La mayor novedad es la inclusión de un Acelerador Neuronal en cada núcleo de la GPU, lo que permite un rendimiento para tareas de IA hasta 4 veces superior al modelo anterior, y 8 veces mayor respecto al chip M1. Esto permite a profesionales ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) directamente en el dispositivo.

Además, la MacBook Pro agranda el almacenamiento base, comenzando ahora en 1 TB para el modelo M5 Pro y 2 TB para el M5 Max, y con un precio que acompaña: 2199 dólares en Estados Unidos con un chip M5 Pro (la versión anterior tenía un precio inicial de 1999 dólares, pero 512 GB de almacenamiento base) y 3599 dólares para el modelo con chip M5 Max.

Qué trae la MacBook Air con chip M5

Por su parte, la nueva MacBook Air tiene pantallas de 13 y 15 pulgadas, y suma un chip M5 con una CPU de 10 núcleos y una GPU que también incorpora el Acelerador Neuronal en cada núcleo, logrando tareas de IA hasta 9,5 veces más rápidas que con el chip M1. Además suma conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 gracias al nuevo chip N1 de Apple.

Apple renovó la MacBook Air con chips M5

Al igual que con la MacBook Pro, el almacenamiento base de la Air se duplica a 512GB (antes era de 256 GB) y suma un precio inicial de 1099 dólares, contra los 999 dólares del modelo anterior de 13 pulgadas, y de 1299 dólares para la versión de 15 pulgadas.

Aunque ambas comparten el ADN de la serie M5 y el nuevo sistema operativo macOS Tahoe, existen diferencias fundamentales para cada tipo de usuario:

La MacBook Pro cuenta con una pantalla de hasta 1600 nits de brillo, ideal para edición HDR, mientras que la Air solo llega a 500 nits. De igual manera, la MacBook Pro tiene una autonomía aproximada de 24 horas, contra las 18 horas de la MacBook Air. Y mientras la Air permite conectar hasta dos monitores externos, la MacBook Pro extiende esta capacidad a cuatro pantallas.

Apple dice que los equipos se podrán encargar a partir de mañana, y que estarán disponibles el 11 de marzo a nivel internacional.