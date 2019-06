Find My es la actualización de Find My iPhone, y permitirá localizar un equipo extraviado, aún cuando un iPhone, iPad o MacBook no disponga de una conexión a Internet Crédito: Shutterstock

4 de junio de 2019 • 11:45

Desde hace varios años Apple cuenta con Find my iPhone, un sistema que permite localizar un equipo extraviado, siempre y cuando el dispositivo (un celular, un iPad o una MacBook) disponga de una conexión a Internet. Si está fuera de línea, no hay mucho que se pueda hacer al respecto.

Para estos casos, Apple anunció la aplicaciónb Find My en la conferencia de desarrolladores WWDC 2019, un sistema que reúne en un mismo espacio a las prestaciones de Find My iPhone y Find My Friends, para localizar familiares y amigos que autoricen compartir su localización.

Más allá de unificar prestaciones en Find My, lo más destacado de esta función es que la localización de equipos se puede realizar aún cuando el iPhone , iPad o MacBook se quedó sin conexión a Internet. En este caso, Find My utiliza la conectividad Bluetooth para conectarse a otros dispositivos Apple que se encuentren cerca (incluso de otros usuarios) al enviar la localización del equipo extraviado de forma encriptada y anónima.

De esta forma, Find My permite armar una red basada en la conectividad Bluetooth de todos los dispositivos iOS, iPadOS y macOS que se encuentren cerca para localizar un equipo extraviado sin conexión a Internet.

Esta medida de seguridad se suma a Activation Lock, una función que ya estaba disponible para iOS, pero que ahora llegará a las computadoras de Apple y permitirá bloquear de forma remota a una MacBook tras un robo, para que ninguna persona pueda utilizar el equipo, a menos que sea su propietario.