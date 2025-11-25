El iPhone 17 ya se consigue en Mercado Libre. La plataforma lanzó este martes 25 de noviembre a la venta el nuevo modelo y se suma a otros revendedores autorizados y a una operadora de telefonía móvil. En este sentido, los usuarios que esperaban este lanzamiento quieren saber cuánto cuesta el iPhone 17 en Mercado Libre.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Mercado Libre

La plataforma argentina de e-commerce, Mercado Libre, ya cuenta con los nuevos celulares Apple a la venta. Los precios por cada tipo de iPhone son:

iPhone 17 : desde 1.999.999 pesos.

: desde 1.999.999 pesos. iPhone Air : desde 2.549.999 pesos.

: desde 2.549.999 pesos. iPhone 17 Pro : desde 2.799.999 pesos.

: desde 2.799.999 pesos. iPhone 17 Pro Max: desde 3.249.999 pesos.

La operadora Claro comercializa el iPhone 17 Pro de 512 GB a 3.500.000 pesos

Por otro lado, hay otros revendedores que también comercializan oficialmente el dispositivo. Por ejemplo, el valor en Maximstore que ya está disponible de forma online es:

iPhone Air: desde 2.499.990 pesos.

Este martes, MacStation también comunicó sus precios para la familia de teléfonos:

iPhone Air: desde 2.499.990 pesos.

iPhone 17 Pro: desde 2.699.989,99 pesos.

iPhone 17 Pro Max: desde 2.999.990 pesos.

La operadora de telefonía Claro se sumó a la oferta para sus clientes. Los montos informados corresponden a modelos con almacenamiento específico:

iPhone 17 de 256 GB: 2.100.000 pesos.

iPhone Air de 512 GB: 3.200.000 pesos.

iPhone 17 Pro de 512 GB: 3.500.000 pesos.

Todos los vendedores oficiales en el país ofrecen planes de financiación en cuotas sin interés Apple.com

Por su parte, Mercado Libre habilitó una tienda oficial para la venta del iPhone 17 a fines de octubre, con una promesa de entrega para noviembre. La plataforma todavía no muestra precios visibles para los equipos.

La referencia de los valores en Estados Unidos

El mercado de Estados Unidos funciona como la principal referencia internacional para los productos de Apple. Los precios de lanzamiento para la línea iPhone 17 en ese país son los siguientes:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares.

iPhone Air (256 GB): 999 dólares.

iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares.

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares.

Las compras en el exterior con tarjeta se calculan con un dólar turista de 1861 pesos CARLOS HERGUETA - CARLOS HERGUETA

Cómo se comparan los precios con países de la región

Para los viajeros que planean visitar países vecinos durante las vacaciones, resulta útil conocer los costos del dispositivo en destinos turísticos frecuentes. La comparación revela diferencias significativas en los valores finales.

En Brasil, Apple vende los equipos de forma directa a través de su sitio oficial con estos precios para los modelos base:

iPhone 17: 7999 reales (1500 dólares).

iPhone Air: 10.499 reales (1970 dólares).

iPhone 17 Pro: 11.499 reales (2157 dólares).

En Chile, los valores de los modelos iniciales también están publicados en la tienda oficial de la marca:

iPhone 17: 999.990 pesos chilenos (1075 dólares).

iPhone Air: 1.299.990 pesos chilenos (1398 dólares).

iPhone 17 Pro: 1.429.990 pesos chilenos (1538 dólares).

Presentación oficial del iPhone Air (2025)

En caso de una compra en el exterior, el monto final para un consumidor argentino dependerá de la cotización del dólar. El pago con divisa en cuenta considera un tipo de cambio de 1435 pesos, mientras que el pago con tarjeta en pesos utiliza la cotización del dólar turista, que se ubica en 1861 pesos.