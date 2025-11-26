Apple TV+ retiró una serie a días de su estreno por una acusación de plagio

Apple TV sorprendió al retirar de su catálogo a The Hunt, la serie francesa que iba a estrenar sus dos episodios iniciales el próximo 3 de diciembre. Según informó este martes el medio Apple Insider, la esperada producción recibió denuncias de plagio por su trama parecida a la novela estadounidense Schoot, escrita por Douglas Fairbairn en 1973 y adaptada a la pantalla grande tres años después.

The Hunt iba a estrenar sus dos primeros episodios el 3 de diciembre (Foto: Apple TV)

La polémica estalló a raíz de un informe del periodista francés Clément Garin, quien puso el foco en las alarmantes coincidencias entre la trama de The Hunt y la novela Shoot. La denuncia desembarcó en una investigación más profunda por medios de prestigio como Apple Insider y Variety.

El eje central del conflicto se encuentra en la similar narrativa de ambas obras: un grupo de cazadores se ve envuelto en un encuentro fatídico con otros durante una cacería. Tras el suceso, optan por un pacto de silencio, lo que desata un espiral de paranoia y una amenaza de represalia inminente sobre sus vidas.

Shoot, la película de 1976 a la que presuntamente habría plagiado The Hunt

Ante la repercusión mediática, Gaumont, el estudio francés detrás de The Hunt, confirmó oficialmente la suspensión temporal de la serie y emitieron un comunicado en el que aseguraron que procederían a una revisión exhaustiva de las acusaciones. “La transmisión de nuestra serie The Hunt fue pospuesta temporalmente. Actualmente, estamos realizando una revisión exhaustiva para abordar cualquier duda relativa a nuestra producción. Tomamos muy en serio los asuntos de propiedad intelectual”, aseguraron en un comunicado.

En simultáneo, Apple TV borró todo rastro del thriller de su plataforma: los tráileres, las páginas dedicadas al contenido y todo el material promocional, lo que generó una gran incertidumbre respecto a su destino final. El proyecto, ahora en pausa, contaba con un equipo de alto nivel liderado por el aclamado guionista y director Cédric Anger (Next Time I’ll Aim for the Heart); mientras que la producción ejecutiva estaba en manos de Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro y Sidonie Dumas para el estudio Gaumont.

Las expectativas por el estreno de The Hunt eran altas, ya que su productora es la misma que éxitos internacionales Lupin y Becoming Karl Lagerfeld. En cuanto al elenco, la serie cuenta con figuras destacadas del cine francés, como Benoît Magimel, Mélanie Laurent, Damien Bonnard, Manuel Guillot y Cédric Appietto, entre otros. Cabe destacar que como Douglas Fairbairn, autor original de la obra, murió en 1997, la posibilidad de alcanzar una conciliación por los derechos de la trama solo puede llevarse a cabo a través de sus herederos.

Pero, esta no es la primera cancelación que tiene Apple TV+ en menos de dos meses. En septiembre, la plataforma puso en pausa la emisión de The Savant, una serie con Jessica Chastain, por las críticas por su cercanía a un caso real (el asesinato de Charlie Kirk). La propia Chastain cuestionó públicamente la decisión, y el thriller sigue en el limbo sin novedades sobre su futura emisión.

Jessica Chastain comunicó su postura ante la cancelación de The Savant (Instagram/@jessicachastain)

“Quiero decir cuánto valoro mi colaboración con Apple. Fueron colaboradores increíbles y siento un profundo respeto por su equipo”, expresó la actriz a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, fue contundente sobre su postura: “Dicho esto, quería comunicarles que no estoy alineada con la decisión de pausar el lanzamiento de The Savant”.