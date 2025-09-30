Así es Sora 2, la impactante app de OpenAI que permite protagonizar videos hechos con la IA

OpenAI ha presentado el modelo de generación de videos Sora 2, que está en la base de una nueva aplicación social centrada en este tipo de contenido creado con inteligencia artificial que impulsa la creación y el descubrimiento.

Sora es una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea videos realistas. En su nueva versión, es capaz de generar paisajes sonoros de gran realismo y de sincronizar los diálogos y los efectos de sonido.

La compañía también ha destacado las mejoras en la simulación de las leyes de la física del mundo real. De esta forma, Sora 2 puede hacer “cosas que son excepcionalmente difíciles”, como recrear las rutinas de un deportista olímpico o el rebote en el tablero de un lanzamiento fallido en baloncesto.

A ello se suma una mayor controlabilidad, ya que Sora 2 es mejor que su antecesor en seguir instrucciones complejas que requieren múltiples tomas.

Nueva aplicación social y cameos

OpenAI ha lanzado junto con el modelo una aplicación social llamada Sora, que está disponible para iOS e impulsada por Sora 2, que permite generar los videos y remezclarlos con las creaciones de otros usuarios.

Otra herramienta son los cameos, videos en los que los usuarios pueden cargar su imagen para aparecer en cualquier escena generada con Sora 2. OpenAI asegura que los usuarios tienen “control total” sobre su imagen, y pueden “revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento”, como recoge en el comunicado compartido en su blog oficial.

So proud to be part of the Sora 2 team working on this breakthrough!



Late nights, and hard work went into improving the physics and controls. The most challenging yet fulfilling projects I’ve worked on. pic.twitter.com/t9AVKP4OSM — Dmytro Okhonko 🇺🇦 (@DmytroOk) September 30, 2025

También permite descubrir nuevos videos generados por este modelo en un ‘feed’ personalizable, y para evitar lo que se conoce como doomscrolling, la adicción a hacer ‘scroll’ por el contenido de manera indefinida, la compañía asegura que priorizan la creación sobre el consumo.

“Hemos desarrollado una nueva clase de algoritmos de recomendación que pueden configurarse mediante lenguaje natural. También contamos con mecanismos integrados para sondear periódicamente a los usuarios sobre su bienestar y ofrecerles la opción de ajustar su ‘feed’ de forma proactiva”, explican desde OpenAI.

Android users will be able to access Sora 2 via https://t.co/UhdmYuG9El once you have an invite code from someone who already has access. — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

Los adolescentes, por su parte, tendrán límites determinados tanto en la creación como en la cantidad de videos que pueden ver en el feed al día, y controles adicionales para los cameos y la detección del acoso.

Esta aplicación Sora para iOS puede descargarse desde este martes en Estados Unidos y Canadá, aunque el acceso requiere una invitación.