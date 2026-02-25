Así podés descargar WhatsApp Plus APK: la última versión de febrero 2026

Existe una versión no oficial de WhatsApp, que se llama WhatsApp Plus y se puede descargar e instalar. Se trata de una versión que difiere de la original con la que se puede realizar más funciones. Hay muchos que lo quieren descargar para activar funcionalidades nuevas en su aplicación.

Una de las diferencias que tiene WhatsApp Plus a la original es que el logo es de color azul en vez del clásico verde. Cabe aclarar que esta versión no es original y puede plantear un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Desde Meta, compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, le remarcaron a LA NACION: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.

La última versión que salió es v18.70 y es la que deben instalar ahora en marzo, según indicó el sitio WhatsAppPlus.com Shutterstock - Shutterstock

Cómo actualizar WhatsApp Plus

La última versión que salió es v 18.80 y es la que deben instalar ahora en febrero. Aquellas personas que tengan la app, deben seguir los siguientes pasos:

Lo primero es lo más importante: abrí tu WhatsApp actual, andá a Ajustes - Chats - Copia de seguridad y realizá una copia de seguridad. Esto te permitirá conservar tus conversaciones.

Para evitar conflictos de software, debés desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp de tu dispositivo.

Andá al administrador de archivos de tu teléfono y buscá la carpeta de WhatsApp en el almacenamiento interno. Eliminá cualquier carpeta residual que haya quedado tras la desinstalación para que la nueva versión no herede errores.

Utilizá tu buscador de preferencia para encontrar un sitio web confiable que ofrezca el enlace de descarga de la versión 18.80. Recuerda siempre verificar que el sitio sea seguro.

Para poder instalar aplicaciones que no vienen de la tienda oficial, andá a los ajustes de tu teléfono y habilitá los permisos de “Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas” para Google Chrome (o el navegador que hayas usado).

Abrí el archivo APK descargado para iniciar la instalación. Una vez finalizada, abrí la app, poné tu número de teléfono y esperá el código de verificación que llegará por SMS.

Una vez verificada la cuenta, ya vas a haber terminado. Abrí WhatsApp Plus V 18.80 y empezá a disfrutar de todas sus funciones con tus amigos y familiares.

Al ser una aplicación no oficial, siempre es recomendable estar atento a las actualizaciones para evitar posibles suspensiones de cuenta.

¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial. Algunas de estas son: cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

WhatsApp Plus cuenta con más funciones a diferencia de la original

Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles

Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que: