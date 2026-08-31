Así se puede cargar el celular correctamente sin dañar el dispositivo

Expertos en tecnología revelaron los procedimientos técnicos precisos para cargar el celular de manera correcta, con el objetivo de preservar la vida útil de la batería y asegurar el funcionamiento óptimo del dispositivo en todo el territorio nacional. Los cuidados básicos sobre este componente, que actúa como el motor principal de cada equipo, resultan determinantes para evitar daños prematuros en la electrónica interna y garantizar una mayor durabilidad del hardware ante el uso diario constante y sostenido.

Se sugiere el uso exclusivo del cargador original del fabricante (Fuente: Pexels)

Al adquirir un teléfono nuevo, el usuario debe recordar que las baterías no poseen una carga completa de fábrica. Resulta imperativo suministrar energía eléctrica de inmediato para alcanzar el nivel máximo del 100 por ciento antes del primer uso.

Por otro lado, si el dispositivo ya cuenta con un tiempo de uso previo, los especialistas recomiendan evitar estrictamente el uso de aplicaciones, la realización de llamadas o el envío de mensajes durante el proceso de carga. Estas actividades interrumpen el flujo estable de energía, provocan una carga incompleta y perjudican la salud a largo plazo de la pieza clave.

Asimismo, el sitio web de Lenovo sugiere enfáticamente el uso exclusivo del cargador original del fabricante. Según la entidad, los accesorios genéricos suelen presentar irregularidades: demoran más tiempo en completar el ciclo de carga y generan daños progresivos en los componentes internos de la batería.

Hay que recordar que las baterías de los celulares no poseen una carga completa de fábrica Julio Lopez - (Fuente: Pexels)

Para mantener la integridad del sistema eléctrico, el orden de conexión resulta fundamental: primero se debe enchufar el cargador a la pared, luego conectar el cable al teléfono móvil y, tras finalizar el proceso, desconectar siempre primero el equipo antes de retirar el transformador del enchufe de pared.

Existen indicadores claros de que la batería requiere atención urgente. Si el usuario nota niveles de energía erróneos, una descarga inusualmente rápida, velocidades de carga lentas o apagados y reinicios repentinos, los expertos insisten en la necesidad de efectuar un proceso técnico de calibración para corregir estos problemas de software o hardware.

Para realizar una calibración correcta, el manual técnico sugiere seguir tres pasos precisos:

Primero, el usuario debe forzar el reinicio del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el sistema ejecute el proceso .

. Segundo, resulta necesario enchufar el equipo exclusivamente con el cargador original.

Por último, una vez que la carga alcance el 100 por ciento, el usuario debe mantener el teléfono conectado al transformador durante un período mínimo de una hora adicional. Este tiempo extra permite que el sistema registre de manera precisa el límite máximo de capacidad.

Cuidar el dispositivo no solo mejora la experiencia del usuario, sino que protege la inversión económica frente a fallas graves provocadas por malas prácticas. La disciplina en el seguimiento de estos pasos técnicos garantiza que el motor del teléfono funcione sin inconvenientes durante toda su vida operativa.

Cómo cargar correctamente un celular - @Profesiondelfuturo

La tecnología actual exige estos cuidados mínimos para evitar reparaciones costosas o el reemplazo total del equipo por falta de mantenimiento adecuado en el hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA