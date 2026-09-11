Así se puede encontrar la papelera de WhatsApp con conversaciones y archivos

La gestión del espacio de almacenamiento en los teléfonos móviles representa un desafío cotidiano para los usuarios de WhatsApp. Muchos consideran que los chats antiguos saturan la memoria del dispositivo y optan por eliminarlos de forma masiva para mejorar el rendimiento del sistema. Sin embargo, existe una inquietud recurrente cuando, tras una limpieza, surge la necesidad de acceder a conversaciones o archivos multimedia que se descartaron. Ante este escenario, la búsqueda de una papelera de reciclaje dentro de la aplicación genera múltiples dudas, dado que la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo no cuenta con una sección denominada bajo ese nombre técnico en su interfaz.

WhatsApp tiene forma de acceder a los mensajes pero no tiene una papelera en sí Shutterstock - Shutterstock

Es fundamental aclarar que WhatsApp no almacena el historial de las comunicaciones en sus servidores centrales por razones de privacidad y diseño técnico. La empresa, según su documentación oficial, delega el resguardo de estos datos en los sistemas de copia de seguridad integrados en los sistemas operativos. En el caso de los dispositivos con Android, este proceso ocurre a través de Google Drive, mientras que en los teléfonos iPhone, la gestión queda bajo la responsabilidad de iCloud. Por lo tanto, el concepto de papelera de WhatsApp se traduce, en la práctica, en el acceso a estos respaldos externos que el usuario configuró previamente.

Para los usuarios de Android, el camino hacia la recuperación comienza en la aplicación de Google Drive. Al ingresar al menú principal, la opción denominada “Copias de seguridad” despliega la información almacenada. Si el usuario no ejecutó una sincronización nueva después de la eliminación, los datos previos permanecen disponibles en ese sitio. Un procedimiento similar se aplica a los usuarios de dispositivos de Apple mediante la nube iCloud. Esta distinción es clave para entender por qué la aplicación no muestra una carpeta de archivos borrados de forma inmediata tras el comando de eliminación.

Si el objetivo es recuperar el historial completo de chats, la metodología oficial dictada por WhatsApp implica un proceso drástico pero efectivo:

La desinstalación y posterior reinstalación de la herramienta en el dispositivo.

Tras completar la instalación nueva, el sistema solicita la verificación del número de teléfono y, en el caso de los iPhones, la confirmación mediante el Apple ID. Durante este proceso, la aplicación invita al usuario a pulsar el botón “Restaurar historial de chats”.

Para garantizar la seguridad, el sistema exige una validación de identidad. Si el usuario no activó previamente la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo, la plataforma envía un código de acceso mediante un mensaje de texto o una llamada automatizada.

Este mecanismo de restauración funciona solo bajo una premisa fundamental: el usuario debe contar con una copia de seguridad actualizada previamente. El sistema siempre sobreescribe los datos con la última versión guardada en la nube. Por este motivo, si el usuario ejecutó una nueva copia después de borrar los mensajes, la información eliminada se pierde de manera definitiva. Adicionalmente, el proceso de recuperación de archivos pesados, como los videos, requiere que la configuración específica de “Incluir videos” estuviera activa al momento de realizar la copia. Sin esta opción marcada, el sistema restaura únicamente el texto de las conversaciones, dejando de lado el material multimedia más pesado.

Por otro lado, la necesidad de liberar espacio lleva a muchos usuarios a vaciar sus chats de forma constante. WhatsApp ofrece herramientas específicas para esta tarea.

En la pestaña principal de chats, el usuario puede seleccionar un hilo individual o grupal, tocar el icono de los tres puntos o la opción “Más” y elegir “Vaciar chat”. En este punto, la aplicación permite al usuario decidir si desea eliminar también los archivos multimedia guardados en la galería del dispositivo. Al confirmar la acción, el sistema procede con la limpieza.

y elegir En este punto, la aplicación permite al usuario decidir si desea eliminar también los archivos multimedia guardados en la galería del dispositivo. Al confirmar la acción, el sistema procede con la limpieza. El mismo criterio se aplica para vaciar todos los chats en un solo paso a través de la ruta “Ajustes” , luego “Chats” y finalmente “Historial de chats ”.

, luego y finalmente ”. En este apartado, la opción “Vaciar todos los chats” permite borrar el contenido, los mensajes destacados y los archivos multimedia asociados.

Resulta necesario precisar que esta acción de vaciado no implica la salida del usuario de los grupos ni la desaparición de las conversaciones de la lista principal de la pestaña de chats. Se trata exclusivamente de un borrado del contenido interno de los mensajes. Al igual que en el caso de la recuperación, existe una posibilidad de rescatar estos datos mediante la copia de seguridad, siempre que esta sea la versión anterior al momento en que el usuario ejecutó el vaciado. Una vez que el sistema actualiza la copia de seguridad, el historial anterior desaparece sin posibilidad de retorno. La gestión del espacio y la recuperación de datos forman parte de una misma dinámica donde el usuario mantiene el control total, siempre que comprenda los tiempos y las limitaciones del sistema de respaldo que utiliza el gigante de la mensajería.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.