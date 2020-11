Assassin's Creed Valhalla llega a consolas y PC con hacha y escudo en mano

Una escena del Assassins Creed Valhalla

Assassin's Creed es una de esas sagas de videojuegos que siempre se espera. El juego, si bien en su historia puede pecar de repetitividad, sabe renovarse lo suficiente y llevarnos a conocer culturas milenarias, y a revivir famosos momentos históricos.

Luego de pasar por varios escenarios, que incluyen la revolución industrial, el antiguo Egipto, Grecia o a la era de los caballeros templarios, ahora la edición Valhalla nos mete de lleno en la cultura vikinga.

Sobre la decisión de por qué se eligió a la cultura vikinga en lugar de, por ejemplo, la romana, aún no abordada en los juegos, José Araiza, productor de contenido de Ubisoft Montreal, le explicó a LA NACION que "Cada exploración que hacemos está basada no solamente en la historia que queremos contar sino también múltiples facetas. Eres Eivor, eres un vikingo, pero ¿cuál era el clima sociopolítico? ¿Qué es ser inmigrante en un país que no está muy feliz de que estés ahí? ¿Qué es tratar de prosperar, y cómo influencia tus decisiones este aspecto mitológico?. Cuando escogemos qué juego vamos a hacer no es solamente la historia, no es solamente donde, también es cuándo y qué estaba pasando en ese momento. Qué figuras históricas podemos usar para contar algo interesante.

El juego nos va a llevar a recorrer un mundo abierto, ahora con menos ciudades y más campo libre, y con la clásica jugabilidad de acción-aventura, pero con cada vez más elementos de RPG, de juego de rol. Los asesinatos sigilosos seguirán presentes, pero las modalidades de combate y enfrentamiento se tornan tentadoras por lo que no siempre será la mejor (o más divertida) opción.

Espadas, hachas, arcos y lanzas (al igual que nuestro escudo) van a ser nuestras armas principales mientras cumplimos las misiones con nuestro personaje, que puede personalizarse, a lo que se le va a sumar una barra de resistencia, que va modificar cómo podremos y con qué efectividad atacar.

Los enemigos se tornan cada vez más desafiantes y variados, y ahora vamos a tener que conseguir comida para recuperar vida si nos dañan, lo que se le suma a la dificultad y el planeamiento de nuestros ataques en cada misión.

Podremos ir mejorando nuestro equipamiento y nuestras cualidades, pero no será obligatorio a la hora de continuar la historia. Si te animás, podés ir con poco y nada a enfrentarte a los bosses, pero obviamente el resultado no será siempre positivo.

Además de manejar a nuestro personaje, también estaremos a cargo de un clan de vikingos. En este caso, vamos a tener que asignar labores y administrar recursos para hacer crecer nuestra comunida, y poder utilizarla a nuestro favor en el progreso del juego. Vamos a poder construir desde casas hasta astilleros, centros de compras y armerías, todo con recursos que, como fieles vikingos, deberemos conseguir con saqueos a los ingleses, como cuenta Araiza:

"No podés pensar en vikingos sin pensar en saqueos. Es parte del ADN de ser vikingo y está bien representado dentro del juego. El combate también es esencial, qué es lo que se siente. Sabíamos que teníamos que explorar algo más visceral pero con impacto, literalmente, qué se siente usar una espada en vez de un hacha. qué se siente tener dos armas, y también pelear con enemigos que saben usar dos armas. Tenemos 25 arquetipos de enemigos que van a cambiar el combate.

Algo que se destaca de Valhalla es que la historia no le teme a los conflictos de poder y política, y por momentos se siente que la historia se aleja de lo que vimos en series como Vikingos, por ejemplo. "Trabajamos con varios expertos, Jackson Crawford es uno de los más conocidos y nos ayudó a entender su cultura. La verdad, fue una gran sorpresa darme cuenta que la caricatura que tenemos de los vikingos no tiene nada que ver con la realidad. Esto de que eran brutos, tontos y agresivos es un cliché", concluye Araiza.

En este caso, Assassin's Creed Valhalla llega por primera vez a la nueva generación de consolas (PS5 y Xbox Series S), sumado a las ediciones para PlayStation 4 y Xbox One; también está disponible para PC y Stadia (streaming del juego en la nube).