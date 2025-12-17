Vuelve el juego FIFA, esta vez con Netflix, y el sello oficial del Mundial

Vuelve el juego FIFA, pero esta vez con Netflix: la FIFA anunció un nuevo juego de simulación de fútbol, que será el título oficial del Mundial 2026 y estará disponible exclusivamente a través de Netflix Games, la plataforma que debutó hace un lustro y con la que la compañía está yendo más allá del streaming, ofreciendo a los suscriptores una forma inmersiva y accesible de experimentar el evento deportivo global. Este desarrollo representa un hito en la estrategia de expansión de Netflix en el ámbito de los videojuegos y un paso significativo para la FIFA, que no tiene juego oficial propio de gran porte desde su divorcio de EA en 2022, que derivó en el nacimiento de la franquicia EA FC por un lado, y en el título FIFA Heroes para móviles, por otro.

El proyecto, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, permitirá jugar en solitario o con amigos. La única condición será contar con una cuenta de Netflix y un dispositivo móvil para empezar a jugar gratis. El juego se incorporará al catálogo existente de Netflix, y se podrá ver en la pantalla grande de un televisor usando el celuar como mando.

Desde la FIFA, Gianni Infantino prometió que “esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol”.

El argentino Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, enfatizó que están desarrollando “un videojuego digno del deporte más grande del mundo, en el que todos pueden participar, desde todos los rincones del planeta, para sentir la emoción del fútbol”.

La compañía prometió más detalles el año próximo.