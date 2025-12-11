Los ebooks japoneses Kobo desembarcan en la Argentina para competir con los Kindle de Amazon

Amazon tiene competencia en la Argentina para sus lectores de libros electrónicos Kindle: la firma japonesa Rakuten Kobo desembarca en el país de la mano de Electro World Group, el quinto mayor vendedor de Mercado Libre.

La decisión tiene sentido: un informe reciente del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe destaca que nuestro país está primero en la región en consumo anual de libros (5,5 libros al año en promedio). Un estudio del entonces Ministerio de Cultura encontró en 2022 la mitad de la población leyó al menos un libro, aunque el promedio per cápita calculado entonces era de 1,6 libros.

El perenne interés por los libros (sobre todo en el AMBA) y el cambio en las políticas de importación de tecnología que definió el Gobierno este año fueron un combo atractivo para explorar un segmento de nicho que ofrece oportunidades en el país: el de los lectores de libros electrónicos, dominados por los Kindle de Amazon, pero que tienen varios competidores con el mismo concepto (una pantalla de tinta electrónica, monocromática o color, para leer los libros sin cansar de más la vista y sin que el equipo se quede sin batería al rato).

A lo largo de los años han aparecido varios competidores, como los de Boox (que tiene una línea enorme de dispositivos), o versiones locales como el Boris de Eudeba o el e-Reader de Noblex. Estos equipos usan la misma pantalla de tinta electrónica que los Kindle, pero usan Android como sistema operativo, que dependiendo de los usos puede ser un beneficio o un escollo.

Los Kobo de Rakuten van por un camino similar a los Kindle: usan una plataforma que solo sirve para leer libros electrónicos, leer historietas y tomar notas manuscritas. Ni más, ni menos. “La pantalla de tinta electrónica le da autonomía, también hay una versión con pantalla color, tiene su tienda de libros como la de Amazon -dice Ana Clara Albert, de Electro World Group-, permite sumar libros de otras tiendas. Y al tener venta local podemos ofrecer garantía local, y entregarlo sin demora”, a diferencia de los equipos que pueden comprarse afuera con algún sistema de courier o envío puerta a puerta.

En la Argentina, la compañía venderá tres versiones de los lectores Kobo: los Clara Black & White (con pantalla táctil monocromática), los Clara Colour (con pantalla táctil de tinta electrónica color) con precio de entre 280.000 y 380.000 pesos y 12 cuotas sin interés, y el Kobo Libra Colour, con pantalla táctil color y la posibilidad de escribir en pantalla, que estará disponible a principios de 2026.

Un lector de libros electrónicos Kobo Libra Colour, con pantalla de tinta electrónica de 7 pulgadas; es compatible con un lápiz para escribir en pantalla y tomar notas manuscritas

Los modelos Clara tienen una pantalla de 6 pulgadas y 16 o 32 GB de almacenamiento, según si la pantalla es color o no; la versión Libra, de 7 pulgadas, además es compatible con un lápiz para anotar libros o tomar notas manuscritas, al estilo del Amazon Kindle Scribe o de una Remarkable Paper Pro Move, pero en un formato más compacto. Kobo Libra puede usarse en posición vertical (la clásica) u horizontal, con un marco para facilitar su manipulación.

Todos los equipos tienen iluminación propia para la pantalla (para cuando no alcanza la luz ambiente), una autonomía que se mide en semanas, Wi-Fi para descargar libros de la tienda oficial o cargar otros vía Google Drive o Dropbox (epub, PDF, formatos de historietas y más, incluyendo audiolibros), y protección contra agua. También tiene una app complementaria para iOS, Android o web, para leer los libros comprados en la tienda de Kobo, al estilo de app de Amazon. La compañía venderá también accesorios como fundas y el lápiz para escribir en pantalla.