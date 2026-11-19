Cuando pensamos en mejorar el setup de nuestra PC, solemos prestar atención al monitor, el teclado, el mouse o la placa de video. Sin embargo, hay un componente que muchas veces queda relegado y que puede cambiar considerablemente la experiencia frente a la computadora: el sonido. En ese terreno, los auriculares suelen ser la primera elección, especialmente para jugar, participar de videollamadas o trabajar sin molestar a quienes nos rodean. También son una buena alternativa cuando buscamos aislamiento del ruido exterior o una experiencia más inmersiva y personal.

Pero los auriculares no son necesariamente la mejor opción para todas las situaciones. Escuchar música mientras trabajamos, disfrutar de una película, jugar o simplemente tener audio de fondo sin llevar nada puesto sobre la cabeza son algunas de las ventajas de contar con un buen par de parlantes. La posibilidad de disfrutar de un sonido estéreo, compartir lo que estamos escuchando y evitar el uso prolongado de auriculares también suma puntos. En ese segmento se ubican los Kumpel de Thonet & Vander, un sistema de parlantes 2.0 que propone sumar sonido al escritorio con un formato compacto y distintas opciones de conectividad. Los probamos y te contamos por qué pueden ser una alternativa interesante para complementar la PC.

Los Thonet & Vander Kumpel están disponibles con cajas en blanco o en negro, y se pueden inclinar

Buen sonido y disfrute compartido

Hacía varios años que no tenía parlantes conectados a mi PC de juegos. Como le sucede a buena parte de los usuarios, había terminado adoptando los auriculares como solución principal. Hay varios motivos para esa elección, pero uno de los más importantes es la inmersión: colocarse los auriculares permite concentrarse en cada detalle sonoro del juego, aislarse del entorno y disfrutar de una experiencia más personal. Para jugar en solitario, especialmente cuando se trata de títulos competitivos, sigue siendo una alternativa difícil de reemplazar.

Sin embargo, hay situaciones en las que los auriculares no terminan de encajar. Me pasa especialmente cuando compartimos algunas partidas con mis hijos. Disfrutar de un partido de FIFA, competir en Rocket League o reírnos mientras intentamos superar algunos niveles de It Takes Two (uno de nuestros videojuegos favoritos para jugar de a dos) son experiencias que tienen otro atractivo cuando todos podemos escuchar lo que sucede en pantalla. Los goles, los motores acelerando, los impactos y hasta los sonidos ambientales forman parte de esa atmósfera que queremos compartir. En esos momentos, tener que utilizar auriculares termina siendo más una limitación que una ventaja.

El primer encuentro con los Kumpel de Thonet & Vander aparece, entonces, en un contexto bastante concreto: recuperar el sonido a través de parlantes y darle una nueva dimensión al entretenimiento compartido frente a la PC. Desde el unboxing, la propuesta apunta a incorporarse al escritorio como una solución de audio independiente de los auriculares.

Las perillas laterales de ecualización y el panel trasero de conexiones analógicas y digitales cableadas de los Thonet & Vander Kumpel; los parlantes también tienen Bluetooth

Para incorporarlos al setup, el primer paso es conectar ambos parlantes entre sí mediante los dos cables bifilares (paralelos) que vienen incluidos. Su longitud es un punto a favor, ya que permite ubicarlos con cierta libertad sobre el escritorio, separándolos lo suficiente como para conseguir una buena distribución estéreo. Esta posibilidad de jugar con la distancia entre ambos ayuda a generar una escena sonora más amplia y envolvente, algo que se agradece tanto al escuchar música como al jugar o mirar películas.

Una vez conectados entre sí, solo resta enchufar el sistema a la corriente, ya que estamos ante parlantes amplificados. En el primer contacto, lo que más llama la atención es su construcción: son equipos pesados, sólidos y bien equilibrados, que transmiten una buena sensación de robustez. A eso se suma un diseño bitono que combina muy bien los materiales y los colores, con una estética que se integra fácilmente a un escritorio moderno. No pasan inadvertidos, pero tampoco desentonan con el resto de los componentes del setup.

Otro detalle interesante está en el lateral del parlante derecho, donde encontramos los controles de ecualización. Desde allí podemos ajustar de manera independiente los graves, los medios y los agudos, una característica práctica para adaptar el sonido a nuestros gustos y al contenido que estemos reproduciendo. Es un recurso que permite ir más allá de simplemente subir o bajar el volumen y que suma posibilidades de personalización sin tener que recurrir necesariamente al software de la PC.

Más allá de la PC

Una de las ventajas de los Kumpel es que no tienen por qué quedar limitados al uso con la PC. Gracias a su conectividad Bluetooth, podemos vincularlos fácilmente con cualquier dispositivo móvil compatible, como un smartphone o una tablet, y utilizarlos para escuchar música sin necesidad de encender la computadora. Esta versatilidad amplía bastante sus posibilidades y permite aprovecharlos en distintos momentos del día.

Incluso podemos pensar en otros espacios de la casa. Si tenemos una mesa recibidora, un rincón destinado a la música o queremos incorporarlos al living, los Kumpel pueden convertirse en un sistema de sonido para acompañar diferentes situaciones. Desde escuchar nuestra música favorita hasta ambientar una charla con algo de jazz o bossa nova, la idea es que los parlantes no queden atados al escritorio, sino que puedan integrarse a la vida cotidiana del hogar.

Otra experiencia interesante fue probar los Kumpel como parlantes monitores de un teclado electrónico, en la casa de un amigo pianista. La idea era comprobar cómo respondían con una fuente de audio diferente a la PC o el smartphone, y el resultado fue satisfactorio. Mi amigo quedó muy conforme con la reproducción y encontró en ellos una alternativa práctica para escuchar el sonido de su instrumento sin necesidad de recurrir a un sistema de monitoreo más voluminoso. Una prueba adicional que demuestra que sus posibilidades de uso van bastante más allá del escritorio.

Unos parlantes Thonet & Vander Kumpel, con conexión analógica, digital o inalámbrica

Características técnicas

Desde el punto de vista técnico, los Thonet & Vander Kumpel ofrecen una potencia de salida de 50 W RMS, un dato importante para dimensionar su propuesta. No estamos ante unos pequeños parlantes pensados exclusivamente para acompañar una computadora, sino frente a un sistema amplificado que busca ofrecer un nivel de sonido suficiente para distintos escenarios de uso, desde un escritorio hasta un ambiente doméstico.

En cuanto a su construcción, incorporan una caja acústica de madera HDAA, mientras que el woofer utiliza fibra de aramida como material. Este último detalle merece atención, ya que se trata de un material empleado en la fabricación de componentes acústicos por sus propiedades de rigidez y resistencia. La combinación de estos elementos apunta a conseguir una reproducción sonora equilibrada.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. Como decía, los Kumpel ofrecen Bluetooth para vincular dispositivos móviles de manera inalámbrica, además de entradas digitales ópticas SPDIF y RCA. Esto permite conectarlos a diferentes fuentes de audio, como una PC, un televisor o un smartphone, sin quedar atados a un único dispositivo. La variedad de conexiones amplía sus posibilidades y los convierte en una alternativa interesante para quienes buscan un sistema de sonido versátil.

Finalmente, sus dimensiones de 21 x 12 x 13 centímetros y con un peso de 3,2kg permiten ubicarlos con relativa facilidad en un escritorio o mueble sin ocupar demasiado espacio.

En conclusión

Después de probarlos en distintos escenarios, la experiencia con los Thonet & Vander Kumpel fue positiva. Son parlantes sólidos, con un diseño atractivo que queda muy bien en el escritorio y, sobre todo, una potencia que permite disfrutar de música, películas y videojuegos sin necesidad de recurrir permanentemente a los auriculares. Me gustó especialmente su respuesta en graves, que ofrece cuerpo y presencia sin tener que sumar un subwoofer al conjunto. También valoro su versatilidad: pueden acompañar una PC de juegos, conectarse por Bluetooth al smartphone o incluso funcionar como monitores de estudio.

Los Kumpel son una buena compra para quienes buscan mejorar el audio de su setup con un sistema compacto. La posibilidad de ecualizarlos, junto con sus diferentes opciones de conectividad, termina de completar una propuesta interesante.

Los Kumpel ya están disponibles en la página oficial de Thonet & Vander y tienen un precio publicado de 403.000 pesos.