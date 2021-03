It Takes Two: Electronic Arts lanza su videojuego cooperativo con pase gratuito

El estudio de videojuegos Electronic Arts (EA) y Hazelight Studios han lanzado este viernes su nuevo título It Takes Two, una aventura de plataformas cooperativa que permite que los jugadores inviten a jugar a otra persona de forma gratuita.

It Takes Two ya está disponible desde este viernes en las consolas PlayStation 4 y Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, y PC a través de Origin y Steam por 39,99 dólares.

El videojuego presenta una jugabilidad que se entrelaza con su narrativa, y apuesta por mecánicas cooperativas que puede jugarse con otra persona tanto en el sofá como de forma online.

La narrativa pone al jugador en la piel de Cody y May, una pareja enfrentada al borde del divorcio que debe aprender a trabajar de forma conjunta y escapar del mundo fantástico.

Los protagonistas están atrapados en una red debido a un hechizo mágico que los ha convertido en muñecos, metáfora que cuenta una historia universal de las relaciones sentimentales.

It Takes Two ofrece a los jugadores un Pase de Amigo, con el que podrán invitar a un amigo a jugar con ellos la aventura de forma gratuita. Los jugadores también podrán probar el primer nivel del juego con la prueba gratuita del Pase de Amigo, que podrá descargarse por separado del videojuego principal.

Europa Press