La carrera por devolver la autonomía digital a personas con parálisis severa acaba de marcar un hito histórico. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó la autorización para que Neuralink inicie LINK, calificado como el primer ensayo clínico pivotal en ese país para una interfaz cerebro-computadora (BCI) implantable. El anuncio formal abre la convocatoria para adultos con parálisis grave provocada por esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

EEUU aprobó la ampliación de las pruebas del chip cerebral Neuralink

A diferencia de las etapas exploratorias previas enfocadas en la viabilidad técnica, un estudio pivotal representa la fase avanzada del proceso regulatorio. Su objetivo central es reunir evidencia clínica sólida sobre la seguridad y eficacia del dispositivo a mayor escala. El protocolo evaluará tanto el desempeño del implante N1 —un chip instalado en el cráneo que registra la actividad neuronal— como la precisión del robot quirúrgico R1, encargado de su colocación.

Neuralink es un chip que se instala en el cráneo, y que inserta unos tentáculos ultradelgados, capaces de leer y emitir señales eléctricas para interactuar con el cerebro y el sistema nervioso; también tiene una bateria y una antena Bluetooth

El sistema funciona captando las señales eléctricas de las neuronas en la región del cerebro responsable del movimiento de la mano. Mediante un software especializado, las intenciones de movimiento del paciente se traducen en comandos digitales inmediatos, lo que permite desplazar el cursor y realizar clics en una computadora utilizando únicamente el pensamiento.

De la factibilidad a la prueba decisiva

El estudio LINK se sustenta en el trabajo acumulado en ensayos previos realizados en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde más de 30 voluntarios implantados han sumado miles de horas de uso en entornos reales. Desde la primera cirugía humana realizada a Noland Arbaugh en enero de 2024 bajo el estudio PRIME, los participantes han logrado navegar por internet, redactar mensajes, programar software, realizar diseño 3D e incluso jugar videojuegos complejos como World of Warcraft o Grand Theft Auto VI.

Aunque la habilitación regulatoria es un avance estratégico de enorme trascendencia para el sector neurotecnológico, las autoridades sanitarias y la propia empresa remarcaron que el dispositivo mantiene su carácter experimental. La luz verde para el ensayo LINK no equivale a una autorización para la venta o comercialización general del implante.