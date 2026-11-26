Motorola presentó hoy en la Argentina al Signature 27, su smartphone más avanzado, cuyo debut internacional fue el 5 de noviembre último.

El equipo está cargado hasta la coronilla de tecnología de primerísimo nivel, y por eso tiene un precio que se distancia del rango habitual de la compañía: tiene un precio internacional de referencia de 1599 dólares, el mismo que el de un iPhone 18 Max de 512 GB, o 200 menos que un Galaxy Z Fold8 de Samsung.

El Signature 27 viene con Android 17, y la compañía promete hasta 7 actualizaciones de sistema operativo

En la Argentina, el Signature 27 estará disponible en preventa a partir de mañana 27 de noviembre por $3.499.999, con la posibilidad de financiarlo hasta en 18 cuotas sin interés; la preventa incluye $200.000 en un bono para comprar accesorios (auriculares, relojes) y moto care bonificado por 6 meses.

Cómo referencia, el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB tiene un precio en el país de 3,7 millones de pesos, aunque por estos días está rebajado a 3 millones.

El Moto Watch Ultra tiene una caja de acero inoxidable de 46mm y correas intercambiables de 22mm

Motorola también puso en venta en el país su nuevo reloj, el Moto Watch Ultra, por un precio de $899.999. Y a partir del 4 de diciembre se podrán conseguir los Moto Buds 2 Ultra a $399.999 y el cargador inalámbrico Moto Snap a 69.999 pesos, dispositivos que también presentó a principios de mes.

Los nuevos Moto Buds 2 Ultra

El hardware que justifica el precio

El Signature 27 usa el recién presentado chip Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 6 (el que usará el Galaxy S27, probablemente, el año próximo), el más poderoso del mundo Android, junto a 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 4.1. Para mantener refrigerado el chip, Motorola prescinde de las cámaras de vapor convencionales (que funcionan de manera similar a un radiador, usando la circulación de agua para quitar calor) y aplica lo que llama ArcticMesh: un gel térmico con microdiamantes y una cámara térmica un 40% más grande que la de la generación anterior.

El Signature 27 tiene una batería de 7000 mAh, lo que según la compañía le permite hasta 2 días y medio de batería

También ofrece una pantalla de 6,8 pulgadas con una tecnología llamada Tandem OLED que usa dos paneles OLED apilados, lo que los hace más eficientes (consumen menos energía), más duraderos y, también, más brillantes: puede alcanzar un pico de 12.000 nits de brillo, el doble que sus competidores, para asegurar su visibilidad con luz directa. La tecnología ya está presente en algunos monitores profesionales y también la usa Apple en sus últimas iPad Pro y MacBook Pro. La pantalla está protegida por Gorilla Glass Ceramic 3, el cristal más resistente de Corning.

La pantalla de 6,8 pulgadas del Signature 27 tiene la capacidad de llegar a los 12.000 nits de pico de brillo máximo, el doble que el estándar, para asegurar su visibilidad a la luz de sol

Acompaña el conjunto una batería de 7000 mAh (Motorola dice que le permite 2 días y medio de autonomía) con carga rápida de 90 watts (el cargador está incluido en la caja) e inalámbrica de 50 watts, y parlantes estéreo con una nueva arquitectura aportada por Bang & Olufsen, la compañía danesa conocida por sus equipos de audio de alta gama.

La compañía armó el módulo de cámaras de tal manera que no se balancea sobre la mesa cuando está apoyado

La apuesta de largo plazo de la cámara

A todo esto le suma el bloque de cámaras, con una cámara principal con sensor Sony Lytia L910 de 50 megapíxeles que es el primero en usar tecnología LOFIC (que amplía el rango dinámico capturado en una imagen para evitar zonas saturadas, tanto en foto como en video), un teleobjetivo de 3x de 200 megapíxeles que permite simular un zoom digital 100x mejorado con IA; un gran angular de 50 megapíxeles, y un sensor EVS, el primero en su tipo en estar presente en un smartphone; cuando se activa, ayuda en las tomas de objetos en movimiento para “congelar” la imagen, evitar borroneos y hacer que esté lo más nítida posible (un trompo o una moneda girando que se vean como suspendidos en el aire). El quinto círculo que se ve en las imágenes del equipo corresponde al flash y al micrófono direccional para grabar video, que puede ser en 8K a 30fps. En total tiene cinco micrófonos, tanto para las llamadas como para la grabación de video y la interacción con una inteligencia artificial, hoy un elemento fundamental en cualquier smartphone.

El Signature 27 usa un material sintético texturado como un tejido para la cubierta de la batería; está disponible en negro y verde oliva

Diseño extremo

En cuanto al diseño, Motorola usa una estructura de aluminio con bordes ranurados y un acabado en cerámica y aluminio cepillado para el bloque de cámaras, con dos opciones de colores para la cubierta de la batería, negro y oliva, hecha de un material tejido similar al kevlar, y siempre con la certificación de Pantone tanto para esos colores como para la fidelidad a la hora de reproducir colores y tonos de piel en su pantalla. Tiene certificación IP68/IP69/IP69K contra agua, polvo y chorros de agua caliente. En la caja viene con el cargador y con una funda que suma un imán circular que permite usar cualquier accesorio Qi2/MagSafe (cargadores inalámbricos, baterías, etcétera).

El Signature 27 viene con una funda en la caja que integra los imanes necesarios para hacerlo compatible con accesorios Qi2/MagSafe

Además, el equipo viene con Android 17 y una interfaz renovada, que mantiene la idea de Motorola de ofrecer una interacción lo más cercana posible a la que propone Google, con algunos detalles propios, como Qira (una app de IA que comparte con Lenovo), la integración de Gemini Intelligence (con funciones de reciente aparición como Rambler, que emprolija en un texto ordenado un dictado libre, limitado hasta ahora a los Pixel) y la promesa de hasta 7 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad.