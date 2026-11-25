Hace un tiempo estuve probando el Xteink X3, un mini lector de libros electrónicos que se diferencia del Kindle (y Kobo, Boox, y otras marcas) por apostar por un tamaño diminuto (pantalla de tinta electrónica de 3,7 pulgadas, o de 4,3″ en el caso de los X4) y una plataforma abierta que permitió el surgimiento de una enorme cantidad de firmwares alternativos, para esta familia de equipos y para otros que han surgido en los últimos meses y que usan el mismo chip (un ESP32-C3 o un ESP32-S3, ambos de capacidad modesta, pero con Wi-Fi y Bluetooth incorporado).

El Xteink X3 es un minúsculo lector de ebooks, con una pantalla de tinta electrónica de 3,7 pulgadas, 58 gramos de peso y 5,1mm de grosor; el X4 Pro tiene una pantalla táctil de 4,3 pulgadas

Todos estos firmwares mantienen la misión principal de ofrecer un lector de textos digitales de bolsillo, pero agregan funciones extra: CrossPet suma una mascota virtual tipo tamagotchi a la que alimentamos leyendo libros; eenk permite jugar a juegos de ficción interactiva populares en los 80s; SolarOS transforma al dispositivo en una minicomputadora con soporte para teclado Bluetooth y aplicaciones; Ink-boy es un emulador para juegos de Gameboy y Gameboy Color; el maravilloso Explorink permite ver un mapa offline en la pantalla de tinta electrónica (muy visible a la luz del sol, no hay que activar la pantalla para que se siga viendo). Hay muchísimos más, y la misión está clara: tomar ese hardware dúctil y llevarlo más allá.

Algunas apps disponibles para el mini lector de tinta electrónica Xteink X4 Pro

Esto mismo está haciendo la propia Xteink, que la semana pasada habilitó una pseudotienda de aplicaciones (Ink Apps; viene con las últimas actualizaciones del firmware del X4 Pro, el único modelo compatible por ahora), y eligió hacerlo antes de tener una librería electrónica propia; a diferencia de Kindle o Kobo, la compañía no vende libros para sus dispositivos y delega en cada usuario conseguirlos en formato ePub o PDF.

Estas miniaplicaciones aprovechan las virtudes -y esconden las limitaciones- de las pantallas de tinta electrónica, como un reloj tipo flip, un Minesweeper, un Sudoku o una lista de compras, con la ventaja de que podemos dejar que esa lista se vea en forma permanente en pantalla sin agotar la batería del dispositivo (porque la tinta electrónica no gasta energía si no cambia lo que está mostrando), que además es muy delgado y liviano.

Lo interesante es que la tienda de aplicaciones es abierta (es decir, la comunidad de usuarios y programadores puede crear mini apps para la plataforma de Xteink), e incluso tiene un asistente de IA web al que le podemos describir la app que queremos hacer; todavía no está abierto al público en general. Acá hay un ejemplo de las apps que creó un usuario; también se pueden ver en la app de Xteink para Android/iOS, con la que se pueden descargar los programas directo al dispositivo.

Por supuesto, las limitaciones del hardware (un chip de doble núcleo a 240 Hz, 8 MB de RAM, una pantalla de tinta electrónica de 800 x 480 pixeles, un sistema operativo que puede acceder a internet pero cuida su batería) hacen que las apps disponibles sean acotadas en su ambición: juegos sencillos, herramientas para sincronizar más contenido digital con el lector (fuentes RSS, Koreader, Instapaper), relojes, reportes meteorológicos para mostrar en la pantalla en forma permanente sin preocuparse por la batería, y tener el pronóstico de un vistazo si tenemos el lector sobre la mesa o pegado a la heladera con un imán, etcétera.

El Xteink X4 Pro tiene una pantalla táctil de tinta electrónica retroiluminada de 4,3 pulgadas, y funciona como un Kindle: permite leer textos digitales en cualquier momento y lugar, incluso a la luz directa del sol, sin sacrificar batería

Además de un enésimo ejemplo del poder de las plataformas de código abierto, Xteink muestra un camino interesante: el que podría haber tomado Amazon con su Kindle (que tiene un hardware igualmente modesto), o el que recorren los dispositivos que combinan pantallas de tinta electrónica con hardware compatible con Android (Boox Palma 3, DuRoBo Krono); esto último lo que habilita el acceso a aplicaciones más poderosas, pero también encarece todo el combo: el Xteink X4 Pro tiene un precio internacional de 129 dólares, rebajado por estos días para el Black Friday, contra los 340 dólares del Boox Palma 3.

A propósito: quienes tengan un dispositivo de estos y busquen extender las funciones básicas del lector de libros electrónicos, pueden apelar a Crosspoint y sus plugins (el firmware alternativo más popular para Xteink y dispositivos compatibles), que agrega herramientas, pero mantiene el propósito original: ser solo un lector de ebooks y textos digitales.