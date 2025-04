Buen provecho: la app para aprovechar lo que no se consume

Buen provecho se presenta como una foodtech de consumo responsable que aprovecha el excedente de alimentos. Se trata de una aplicación que conecta locales gastronómicos con productos frescos que de otra manera se echarían a perder. No son productos vencidos ni con comida que ya no está en buen estado, sino excedentes de alimentos frescos orientados a consumidores de cercanía: la panadería de la otra cuadra, la cafetería de la esquina o la dietética del barrio, etc.

En Argentina ya existen otras aplicaciones que apuntan a aprovechar los alimentos antes de su descarte. Se trata de productos procesados cercanos a vencer, y ofrecen oportunidades de ahorro a comercios y usuarios. Por ejemplo, Cheaf, una empresa mexicana que desembarcó en el país a principios de año y propone comprar productos cercanos a la fecha de vencimiento con descuentos que oscilan entre el 50 y el 70 por ciento.

En el mundo hay varias de estas apps; una de las más conocidas es Too Good to Go, similar a Buen provecho: es posible comprar productos que todavía están frescos, pero no para vender como recién hechos. Típicamente, el pan o las facturas que no se vendieron ese día. Lo que antes se conocía solo en el barrio porque era una decisión de un comercio en particular, ahora se sistematiza con una app para llegar a más interesados.

Círculo virtuoso: menos desperdicio, menos costo económico

La ecuación consiste en un círculo virtuoso de triple impacto positivo: económico, social y ambiental. Al reducir el desperdicio de alimentos (lo que beneficia al medio ambiente) se ofrece un servicio de oportunidad a los usuarios y se ayuda a los comercios gastronómicos a disminuir la merma de productos.

El funcionamiento de la app es similar a las de gastronomía: se descarga Buen Provecho desde las tiendas de Android o del iPhone, se permite que conozca nuestra ubicación y se consulta en el mapa los comercios que figuran en cercanía. Los locales gastronómicos que quieren participar se registran en el sitio. Como la aplicación se acaba de lanzar en Argentina, la oferta por ahora es limitada, pero desde la empresa esperan que vaya creciendo con el paso de las semanas.

Un ejemplo de la interfaz de la app Buen provecho para comprar con descuento comida que los locales ya no pueden vender

Del 35 al 50% de descuento

Por un lado, los negocios publican sus ofertas de excedentes de alimentos en formato de packs, especificando qué alimentos tienen disponibles, su precio original, la oferta y el horario de retiro. Los descuentos van del 35% al 50%, según el segmento de negocio. El comercio paga una comisión a la aplicación por producto vendido.

Por otro lado, los usuarios pueden elegir por cercanía, por preferencia alimentaria y también, por comercio favorito, al que pueden marcar para recibir una notificación cada vez que actualicen la oferta de productos. Con cada compra se recibe un código para retirar el pedido y una vez finalizado el proceso, llega un aviso final con el ahorro monetario y el aporte ambiental que se generó por cada compra.

Por ejemplo, un pack de medialunas freezadas integrales, 550 pesos cada una (contra 1100 pesos de precio original). Al seleccionar, figuran cuántas quedan disponibles, se acepta el pedido y se pasa a retirar por la tienda. Al finalizar, llegará un aviso con los packs salvados, el dinero ahorrado y el CO2 evitado.

De la pandemia a Uruguay

La aplicación nació durante la pandemia y su primera experiencia fue en Uruguay en 2021. Luego de una experiencia positiva desembarcaron en Colombia durante 2023. Daniela Lejtreger, cofundadora y CEO, explica: “en Uruguay, por ejemplo, nuestra comunidad de usuarios tiene un alto índice de satisfacción. Las reseñas promedio de la aplicación son 4.82 sobre 5. Los motiva mucho el ahorro que consiguen en sus compras diarias y la posibilidad de generar un impacto ambiental al desarrollar nuevos hábitos. Por eso la recomiendan, ya que fuimos creciendo orgánicamente con el “boca a boca” y recomendaciones en redes sociales. También formamos parte de las mesas de trabajo del Ministerio de Ambiente para el desarrollo de política pública sobre el desperdicio de alimentos”.

En Argentina acaban de lanzar la aplicación de manera oficial. El plan es desarrollar la provincia de Buenos Aires a lo largo de 2025 y llegar a las 400 tiendas hacia diciembre. El objetivo para 2026, explican, es tener presencia en las principales ciudades del país y lograr las 1000 tiendas adheridas a fin de año.

Dietéticas y hoteles, en la mira

“Para los comercios es una herramienta fundamental que reduce las mermas de producción un 75% en promedio” cuenta Lejtreger sobre su experiencia en ambos países. En Argentina, apuntan al segmento de las dietéticas u comercios que tengan stock de alimentos como frutos secos con una vida útil corta, pero también al de los hoteles. “Aquellos que normalmente tienen excedentes de sus desayunos y almuerzos buffet ahora tienen una forma de recuperar costos y no desechar alimentos preparados que no fueron consumidos por sus clientes” describe Lejtreger.

Buen Provecho trabaja también con comercios dedicados a la panadería, pastelería, cafetería, rotisería, verdulería, etc.