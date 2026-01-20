Cambio de época: Amazon permitirá descargar libros en formato EPUB y PDF sin control de derechos

La plataforma de publicación de libros de Amazon permitirá a los autores y editores decidir si permiten que los lectores descarguen los eBooks como archivos EPUB (formato electrónico) y PDF sin gestión de derechos de autor digitales (DRM), un cambio que se hace efectivo este martes.

La gestión de derechos digitales (DRM) es una tecnología usada por creadores y distribuidores para controlar el acceso y uso de una obra en formato digital. En este caso, se puede aplicar al publicar un libro electrónico y afecta a la forma en que los lectores pueden acceder al contenido adquirido.

La tecnología DRM está diseñada para limitar el acceso no autorizado o la copia de archivos de contenido digital. En el contexto de la plataforma de publicación de Amazon, al establecer DRM se limita el acceso del lector únicamente a las aplicaciones y dispositivos Kindle.

Desde este martes, los responsables de las obras pueden decidir publicar sus libros sin DRM. Como explica Amazon, esto da a los lectores mayor flexibilidad para disfrutar de los libros adquiridos en una mayor variedad de dispositivos y aplicaciones, al ofrecer archivos EPUB y PDF descargables.

Las tasas de derechos de autor y el sistema de pago se mantienen sin cambios, independientemente de la opción de DRM que elija la persona que publique.

La medida, anunciada en diciembre, tuvo una acogida dispar: algunos autores vieron bien la posibilidad de llegar a más lectores al poder descargarse sus libros en más formatos, mientras que la principal preocupación se ha centrado en la piratería

Una de las autoras del foro KDP Community, Leslie Anne Perry, defiende que activará DRM en sus próximas publicaciones: “Antes no tenía habilitado DRM en mis libros electrónicos. Mi idea era que la gente pudiera descargarlos en otros dispositivos dentro de su propio hogar. Sin embargo, creo que lo activaré en un futuro. No estoy segura de querer que la gente pueda descargarlos en formato PDF”, ha explicado.

Otros miembros han respondido que, independientemente del formato en el que se lo descargaran, ya era posible recurrir a software de terceros para convertir el archivo Kindle sin DRM en EPUB o PDF. También piden precaución con esta medida, ya que terceros podrían subir de nuevo el libro como si fuese de ellos.

Acceso a los archivos sin DRM

Según Amazon, los autores tienen “control total” sobre la configuración de DRM de sus libros y pueden cambiarla en cualquier momento. Esto significa que si optan por desactivarla, cualquier comprador verificado podrá descargar archivos EPUB y PDF.

En cambio, si más adelante deciden activar la DRM, a partir de ese momento ya no se podrán realizar nuevas descargas en formato EPUB o PDF. Sin embargo, los lectores que ya hayan descargado archivos en estos formatos conservarán el acceso a ellos.

Amazon también matiza que los clientes que hayan tomado prestados sus libros a través de Kindle Unlimited u otros servicios no podrán descargar los archivos EPUB/PDF, incluso si los libros no tienen DRM.