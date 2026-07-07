Cómo se creó BAX, la IA del gobierno porteño para hacer trámites

Tal como lo había anticipado LA NACION el Gobierno porteño estaba trabajando hace meses en el desarrollo de una aplicación multimodal con inteligencia artificial para dialogar con los contribuyentes. La novedad es que el pasado 6 de julio Jorge Macri, jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), anunció el lanzamiento de la aplicación a través de una presentación virtual.

Esta plataforma inteligente fue bautizada BAX y permite hacer trámites, sacar turnos, realizar reclamos, acceder a documentos y obtener información oficial a través de una conversación escrita por chat o por voz: reúne en un solo lugar los principales servicios digitales de la ciudad para ofrecer una experiencia más simple, personalizada y ágil, según aclaran desde el gobierno de la CABA.

“Hoy arranca una nueva etapa en la ciudad. Creemos que la tecnología tiene sentido cuando nos hace la vida más simple; por eso presentamos BAX. En Buenos Aires no miramos los cambios desde afuera, los lideramos. Somos la primera ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”, señaló Macri durante el lanzamiento.

BAX está disponible para Android y para iPhone

Lo interesante es que BAX incorpora una experiencia conversacional por voz para consultas sobre trámites y servicios, agenda cultural, accesibilidad, y servicios sociales. La inteligencia artificial recopila información de los portales del gobierno porteño y actualiza sus datos en tiempo real. Además, es una plataforma que aprende, mejora y va agregando servicios.

Para aquellas gestiones que requieran acciones dentro de la aplicación, los usuarios pueden continuar la conversación mediante el chat integrado. Para acceder hay que usar la cuenta de miBA, el sistema de identidad digital de la Ciudad.

“Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo, cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza. La Ciudad de la innovación es la que devuelve más tiempo a sus vecinos porque tiene un Estado eficiente y ordenado”, agrengó el jefe de Gobierno.

¿Qué se puede hacer con BAX?

BAX permite gestionar turnos, acceder a documentos y credenciales digitales como partidas de nacimiento y certificado de vacunación, entre otra documentación. Además, a través de ella se pueden realizar reclamos adjuntando imágenes, consultar el estado de gestiones y conocer eventos y actividades culturales a través de LINDA, la agenda cultural de la Ciudad.

“Este lanzamiento representa una nueva manera de vincularse con la ciudad. Queremos que los vecinos encuentren en una sola aplicación todo lo que necesitan para realizar gestiones, acceder a servicios e informarse con una experiencia más simple, cercana y personalizada”, destaca Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital.

Cómo usarla, paso a paso

El usuario debe descargar la aplicación de las tiendas oficiales de Android y de iOS. La podrán encontrar como BAX, la IA de la Ciudad. Al descargarla hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales. Es importante tener en cuenta que se puede usar la clave actual de miBA.

En cuanto ingresen podrán chatear con el agente virtual escribiendo o hablando directamente. Allí los ciudadanos podrán pedir turnos, reclamar por un bache mandando una foto o consultar los cortes de tránsito, por ejemplo. Este agente entiende lenguaje natural o notas de voz.

En la sección “Documentos”, los usuarios podrán encontrar todas sus credenciales suyas unificadas.

Para hacer un seguimiento del estado de sus trámites deberán ingresar en “Actividad”, mientras que en “Accesos rápidos” encontrarán la agenda cultural de la ciudad o el estado del subte.

La IA desembarcó en Buenos Aires

Más allá de la aplicación, Jorge Macri destacó que impulsó un plan de inteligencia artificial en la ciudad de Buenos Aires a través de una disposición que presenta una estrategia estructurada y una implementación escalable para todas las áreas del gobierno.

Como parte de este plan, se realizó un hub de IA que está conformado por las principales áreas estratégicas del gobierno porteño, aquellas que tienen contacto directo y cotidiano con los vecinos, como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Infracciones, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y las líneas telefónicas de la Ciudad, entre otras áreas.

Además, desde el gobierno porteño, cuentan que ya se han formado más de 30.000 docentes de todos los niveles y modalidades educativas en IA. Esta formación incluye cursos con certificación internacional y encuentros sincrónicos y asincrónicos. “Mientras que los alumnos de primaria y secundaria aprenden sobre inteligencia artificial acompañados por los docentes como una herramienta para explorar y promover habilidades”, suman.

Entre los planes futuros esta administración revela que hacia fin de año la gestión tributaria sumará dos desarrollos basados en IA generativa. Uno de ellos es el Asistente Tributario Conversacional, un canal enfocado en los contribuyentes. “Se implementará IA en los procesos fiscales para asistir en el análisis de dictámenes, sumarios y recursos jerárquicos. Este sistema interno contará con validación humana y permitirá reducir los pasos manuales y tiempos, manteniendo un 100% de precisión auditada en montos y fechas”, aseguran desde el GCBA.

El Gobierno porteño quiere transformar las oficinas del microcentro en un Distrito IA Ricardo Pristupluk

Desarrollo Urbano, por su parte, sumará inteligencia artificial en los trámites con el objetivo de reducir trabas burocráticas y agilizar la gestión. En este caso, un chatbot hará un primer filtrado detectando la documentación faltante y otras inconsistencias. Luego, la IA analizará los planos y los cruzará con los códigos urbanísticos para identificar errores y generar un informe técnico preliminar. Con estos programas se busca reducir los errores manuales y los plazos administrativos. De esta manera, el analista deja de recibir un expediente sin procesar y pasa a actuar como revisor y validador del trabajo realizado por la IA, concentrándose en los casos que requieren interpretación, criterio técnico y análisis de fondo.

La administración de Jorge Macri propuso, además, la creación del Distrito IA que deberá ser aprobado por la Legislatura porteña. “El plan busca reconvertir el microcentro en un polo tecnológico regional y transformar los edificios vacíos en un ecosistema de innovación -explican-. A través de exenciones impositivas y créditos blandos del Banco Ciudad queremos atraer a startups, universidades y centros de investigación”.