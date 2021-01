CES 2021: Así son los televisores más sofisticados de la feria

Robots, computadoras, nuevos desarrollos en inteligencia artificial. Entre todos estos segmentos, las innovaciones en materia de TV siempre encuentran un lugar en la feria CES que se realiza todos los años en Las Vegas, y que en está ocasión, pandemia de por medio, se hizo en forma digital.

Dejando de lado la carrera por las resoluciones (4K ya es el estándar, 8K ya dejó de ser novedad, por más que esté lejos de la mayoría de la gente), la mirada estuvo puesta en las tecnologías e innovaciones en materia de procesamiento de imágenes, nuevos paneles y hasta televisores transparentes que parecen mimetizarse con el ambiente.

Samsung

Mas allá de sus nuevos productos para línea blanca, una buena colección de nuevos robots, computadoras y celulares (como el Galaxy S21), el gigante surcoreano también presentó nuevas tecnologías para sus pantallas.

Las pantallas Neo QLED de Samsung de 2021 no tienen biseles con marcos negros, sino que la pantalla ocupa el 99 por ciento del frente del televisor LA NACION

Con tecnología Micro LED, que permite construir pantallas más delgadas y con pixeles más pequeños e iluminados de forma individual, Samsung mostró su nuevo coloso: un panel de 110″ (que toma la posta del The Wall) con un panel Infinity Screen y casi sin bordes. Esta TV también incluye una tecnología llamada 4Vue que, aprovechando su gran tamaño, permite dividir la pantalla en cuatro para sintonizar diferentes canales o contenido para estar siempre al día.

Otra novedad es el The Terrace, un televisor para exteriores ideal para balcones, terrazas y galerías. Básicamente se trata de un panel de 65″ Neo QLED 4K Ultra HD con HDR y protección IP55 que protege al televisor de la lluvia, la nieve y el calor; cuenta también con una tecnología antirreflejos para evitar los reflejos típicos de los ambientes abiertos.

El televisor The Terrace de Samsung para exteriores

La tecnología Neo QLED mostrada en la conferencia de Samsung y presente en la nueva línea de televisores 4K y 8K (como los The Serif, The Frame, The Sero y el ya nombrado The Terrace) utiliza el nuevo cerebro electrónico Neo Quantum y la tecnología Quantum Matrix para controlar los Quantum Mini LED, mucho mas pequeños que los LEDs tradicionales.

LG

Con un televisor transparente que pasa completamente desapercibido (dado que se puede ver a través de él; Xiaomi mostró uno, con tecnología de LG, hace unos meses), LG también presentó innovaciones en materia de pantallas. La TV transparente a la que hacíamos referencia, tiene una opacidad de un 40% y monta una pantalla de 55″ con sus parlantes ubicados en los diminutos marcos del dispositivo.

Para su renovada línea de televisores premium, LG sigue apostando por su tecnología OLED, que ofrece negros más profundos. La empresa cuenta con amplia experiencia en esta tecnología, pero también anunció nuevos modelos con tecnologías QNED Mini LED y NanoCell, estos últimos con un amplio campo visual desde cualquier ángulo que veamos la pantalla, ofreciendo una experiencia como si estuviésemos frente a la misma. El desarrollo de la tecnología Quantum NanoCell de LG cuenta con retroiluminación Mini LED, para mejorar la precisión del color y lograr un mayor contraste en sus pantallas.

LG, como Samsung, tiene una pantalla OLED que se puede colgar de la pared como un cuadro

La nueva línea 2021 incluye mas de 10 modelos con resoluciones 4K y 8K. LG también renovó las funciones de su Magic Remote y de su sistema operativo para televisores: el WebOS, que ahora llega a la versión WebOS 6, que reemplaza la barra inferior con “tarjetas” por una vista general de acceso a servicios, aplicaciones y canales.

Sony

La compañía japonesa aprovechó la CES 2021 para renovar su línea de televisores Bravia, no solo apostando a un renovado diseño, sino también incluyendo nueva tecnología desarrollada por la empresa, como sus Crystal LED, que prometen colores más brillantes y negros más profundos.

En materia de procesamiento de imagen, Sony presentó su nuevo Cognitive Processor XR, que será el cerebro detrás de la nueva línea de televisores Bravia XR. Este procesador puede, entre otras cosas, hacer un análisis del comportamiento del usuario para ofrecer una experiencia mas personalizada. Además, puede convertir el sonido convencional a 5.1.2 canales en tiempo real para generar una experiencia inmersiva frente al espectador.

Uno de los nuevos televisores Bravia XR presentados por Sony en la CES 2021

La serie Bravia XR incluye los modelos 8K LED Master serie Z9J, OLED Master series A90J y A80J y los modelos 4K LED series X95J y X90J, con pantallas que van desde las 49″ hasta 99 pulgadas. Todos los modelos incluyen el sistema operativo Google TV.

TCL

Otro jugador fuerte en materia de televisores a nivel mundial que siempre está presente en la CES es TCL, que en esta edición renovó su serie de televisores premium, ofreciendo diferentes alternativas con tecnologías Mini LED, QLED con resolución 4K y HDR.

Dentro de los modelos presentados se destaca el modelo C825, con una pantalla Mini LED con modo de retroiluminación directa que permite reducir el tamaño de cada LED. Además, con 120Hz y su modo para juegos permite disfrutar de las consolas de nueva generación.

Un panel TCL C825 con Mini LED presentado en la CES 2021 Hand-out - TCL Electronics

También fueron presentados el TCL P725, un televisor 4K con HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos y Android TV; además del C725 4K que monta un panel QLED.

Hisense y Panasonic

Empresas como Hisense también estuvieron presentes y mostraron sus nuevos desarrollos. Dentro de los modelos se destaca el proyector de alta resolución Trichroma Laser TV; mientras que en materia de televisores Hisense apostó por la tecnología Mini LED para sus nuevos modelos que además vendrán con procesadores de Imagen 8K a 120Hz. También se incluye una tecnología llamada AISOC para el reconocimiento de voz del espectador.

El proyector láser TriChroma LaserTV que presentó Hisense en la CES 2021

Apostando a los paneles OLED, Panasonic presentó su nuevo televisor OLED JZ2000 que utiliza inteligencia artificial gracias al procesador HCX Pro AI que permite mejorar automáticamente la imagen y el sonido en tiempo real. El JZ2000 estará disponible en tamaños de 55″ y 65″.

