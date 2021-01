CES 2021: LG y Samsung sueñan con robots para ayudarte en el hogar

Tal vez todavía estemos alejados de una posible revuelta violenta de las máquinas contra la humanidad, con un Arnold Schwarzenegger buscando eliminar al líder de la resistencia antes de que nazca, pero en 2021, época de pandemia, los robots van ganando espacio en el hogar, con la idea de ayudar a la gente. Claro, algunos podrán sugerir que así es como empieza todo, pero por ahora les damos el beneficio de la duda.

Más allá de las teorías apocalípticas, entre las principales novedades que se están mostrando en la feria de tecnología Consumer Electronics Show (CES 2021) que se lleva a cabo todos los años en Las Vegas y que esta vez tiene un desarrollo virtual, la presentación de robots hogareños se llevó casi toda la atención.

Una de las sorpresas la dio Samsung, que presentó a Bot Handy, capaz de agarrar objetos, diferenciar sus pesos y medidas y que utiliza la IA para poder ordenar platos o cubiertos y hasta para preparar y servir tragos. Lejos de parecer un esqueleto metálico de pesadilla (aunque tampoco viste de saco y corbata, claro), el prototipo de la empresa coreana tiene una “cara” alargada, un solo brazo y dos ojos digitales que pueden cambiar de expresión con el movimiento, guiñándolos o abriéndolos demostrando sorpresa. Se trata, por supuesto, de dos cámaras digitales a través de la cual el robot puede identificar los distintos objetos.

El robot es un verdadero mayordomo: puede servir tragos, levantar la mesa, poner una flor en un florero, sacar los platos de la bacha y ordenarlos en el limpiavajilla, acomodar la ropa y hasta ordenar habitaciones. Sí, las de los adolescentes también, pero eso es otro precio. Claro que aún está en desarrollo, así que no da para ilusionarse demasiado pronto,

Este Alfred robótico conforma un verdadero dúo dinámico con Bot Care, que también trae IA incorporada. Aunque un poco más pequeño, es un ayudante personal que va de aquí para allá, recopila datos (es decir, toma nota de todo lo que se hace en la casa durante el día y la noche) y brinda toda la información necesaria para arrancar cada día: tareas a realizar, citas, reuniones, turnos con médicos, etc. Incluye una pantalla de video para reproducir el contenido que se desee o para las videollamadas (“hola, te está llamando mi robot”). La IA le permite además reconocer el comportamiento de la persona, aprender sus horarios y activar alarmas cuando sea necesario.

Ambos robots están aún en la fase de desarrollo, si bien los videos mostrados en la CES los muestran muy avanzados. Por un tiempo largo habrá que seguir ocupándose manualmente de las tareas del hogar. Igualmente tampoco se sabe el precio que tendrán, pero con seguridad estará un poco lejos del alcance del bolsillo del caballero o de la cartera de la dama. Al menos al principio.

Pero es el rubro aspiradoras robots el que barre con todo en esta edición de la CES: Samsung presentó a su Jet Bot 90 AI+, que tiene un diseño que está a medias entre un tanque en miniatura y una nave del universo Star Wars. Este modelo utiliza una tecnología ya familiar para el reconocimiento de objetos, el sensor LiDAR (el de los autos autónomos y el iPhone 12) y también con un sensor 3D. Gracias a ambos, puede identificar y clasificar objetos para decidir la mejor ruta de limpieza. De esa manera, puede rodear los obstáculos que encuentre en su camino, como cables y juguetes tirados, por ejemplo, y evitarlos a toda costa si son frágiles. Incluye un cepillo de fibras capaz de colarse por cada rincón y hasta las grietas más pequeñas, para que no quede ningún lugar sin limpiar. Bueno, en realidad, debajo de los sillones todavía no llega. Pero por otro lado incluye una opción de autolimpieza y autovaciado del depósito. Todo el trabajo lo hace en forma automática, pero incluye una cámara frontal que se puede revisar desde el smartphone para poder echar un vistazo al hogar desde cualquier lado e indicarle si quedó algún lugar sucio.

No fue la única, claro. Cuando ya se creía que era imposible agregarle algo distinto al ya famoso robot aspiradora, la empresa Roborock impone su propio ritmo: su modelo S7 no solo limpia toda la suciedad de pisos y alfombras en forma inteligente, sino que también es capaz de fregar esas superficies. Pero no lo hace aleatoriamente, sino que utiliza la IA para saber exactamente dónde y cuándo hacerlo.

A la hora de ponerse a fregar no se pone guantes, sino que trae incorporado una mopa y un depósito de agua para humedecer el suelo que detecte sucio. Luego se pone a vibrar (a una velocidad de hasta 3000 veces por minuto) hasta que quede todo reluciente. Trae WiFi, es programable, se puede utilizar desde una app y es compatible con Alexa, Siri Shortcuts y Google Assistant. Estará disponible a partir de marzo en Amazon a un precio de 649 dólares.

Y hay más. Si bien fue anunciado en diciembre último, LG mostró a CLOi, que le da una vuelta de tuerca más a los robots aspiradoras: además de limpiar por todos lados y rodear los muebles y otros objetos. Aunque con la forma de un caloventor alto y delgado, este nuevo robot utiliza luz ultravioleta C (UV-C) para limpiar superficies, con el fin de evitar la propagación del virus Covid-19. Se puede manejar desde una app, tanto para revisar por qué parte de la casa anda como para pararlo en caso de que se descontrole y considere que los humanos son un peligro... bueno, no: por ahora, solo para apagarlo.