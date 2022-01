CES 2022: así es PS VR2, el nuevo casco de realidad virtual para PlayStation

La feria de tecnología CES 2022 de Las Vegas es el lugar y el momento del año donde cientos de marcas de todo el planeta eligen mostrar sus avances y planes para el futuro cercano. Uno de los que pesan más fuerte en la feria año tras año es Sony, que en esta ocasión le dedicó un segmento de su show presentación a la consola PlayStation, donde adelantaron más detalles técnicos y el nombre de lo que será la segunda edición del casco de realidad virtual para PlayStation, VR2, y los controles VR2 Sense.

Esta evolución tendrá varias mejoras para aprovechar la potencia de la PlayStation 5. Los anteojos tendrán paneles OLED 4K HDR a 120 Hz (2000x2040 pixeles para cada ojo) con un campo de visión de 110 grados, una mejora en comparación a los 1080p de resolución y 100 grados de la PSVR original.

Además, usará un novedoso sistema de seguimiento ocular para rastrear los movimientos de los ojos de los jugadores y así interactuar, posicionar y reaccionar mejor con lo que está pasando en los juegos sin necesidad de una cámara externa. También incorporará foveated rendering, un sistema que detecta dónde está mirando el usuario (es decir, hacia donde enfoca la fóvea, en el fondo del globo ocular), para procesar la periferia de la imagen en menor calidad y así mantener la agilidad del sistema.

Además, sumará vibración y sensores hápticos que trabajarán en conjunto con el audio 3D. Esto hará que podamos sentir los momentos de tensión y el roce o toque de las cosas que nos rodean y las diferencias de resistencia de los ítems en juego.

Los posibles controles de VR2 para PlayStation

El casco, del que aún desconocemos su diseño, tendrá un sistema simplificado de “un solo cable” según el CEO de PlayStation Jim Ryan, y utilizará los nuevos mandos con sensores hápticos y gatillos resistentes previamente presentados en 2021.

Cabe destacar que el caso PSVR que salió con la PS4 aún funciona, y es compatible tanto con la PS4 como con la PS5, para la cuál solo se requiere un adaptador, que Sony otorga en la Argentina de manera gratuita.

¿Los juegos acompañarán esta nueva versión?

Algo que no pasa desapercibido es que los cascos de RV no dejan de ser siempre una “promesa” de la tecnología que vendrá a pesar de estar disponibles en el mercado hace muchos años. Las variantes de Oculus, el PSVR y el rumoreado headset de Apple siguen siendo siempre noticia, pero aún no son adoptados de manera masiva por el público.

Esto puede ser debido al precio elevado (el de PlayStation se lanzó a 399 dólares), a la incomodidad de usarlos con la obligatoriedad de aislarse del mundo exterior o bien, por la falta de títulos que realmente expriman la calidad y la jugabilidad.

Para contrarrestar esto, el nuevo VR2 será más cómodo, tendrá un sólo cable como ya mencionamos y por sobre todo intentará tentarnos con nuevos juegos. Durante el evento se mostró lo que será un spin-off del aclamado Horizon exclusivo de Play, se llamará Horizon Call of the Mountain del que se mostró un corto trailer. Además, se rumorea que uno de los más aclamados juegos de RV, el Half-Life Alyx de Steam, podría llegar también a la consola de Sony.

Aún no hay fecha confirmada de salida a la venta ni precio estimado, por lo que no es seguro que llegará en 2022.