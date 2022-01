CES 2022: Samsung presentó el miniproyector The Freestyle, el smartphone Galaxy S21 FE y actualizó sus televisores

La “Capital del entretenimiento mundial”, tiene un aspecto muy distinto al de otros años, aunque lejos está Las Vegas -de esta ciudad construida en medio del desierto de Nevada estamos hablando- de estar aislada o con la gente recluida. Miles de turistas llenan los pasillos de los principales hoteles y casinos (cada hotel tiene su casino propio, además) y el juego de azar continúa generando dividendos como si nada hubiera pasado.

El martes, un día antes del arranque oficial en Las Vegas de la CES 2022, la mayor feria de tecnología a nivel mundial (jaqueada este año por el avance imparable de Ómicron), Samsung presentó oficialmente los productos que mostrará en la feria.

La cita fue en el deslumbrante estadio Allegiant, sede del equipo de fútbol americano local Las Vegas Raiders y de la final de la última Copa de Oro de fútbol donde Estados Unidos se coronó campeón. El clima fresco de esta ciudad en esta época del año obligó a ir abrigado, pero el sol del desierto hizo que la temperatura fuera más agradable. Lo primero, por supuesto, fue sortear los estrictos controles de seguridad (enfocados en tomar la temperatura, reiterar la obligatoriedad de usar barbijo todo el tiempo y acá sí, mucho más que en otros lados, se respetó la distancia social) para luego ir a uno de los principales salones de presentaciones del fabuloso estadio.

Nuevo smartphone: Galaxy S21 FE 5G

Uno de los dispositivos ya había sido lanzado oficialmente un día antes: se trata del nuevo modelo de celular de alta gama: el Galaxy S21 FE 5G. En la mano, el S21 se siente muy liviano comparado con otros productos de similar tamaño (pantalla de 6,4 pulgadas). Sobresale además porque es un poco más delgado. Los colores son bastante discretos, en un sobrio tono mate.

El Samsung Galaxy S21 Fan Edition es una alternativa más colorida y económica que el S21 tradicional ID

La velocidad de respuesta que le brinda su procesador de ocho núcleos de 5 nanómetros es palpable, las aplicaciones se abren casi en forma automática al seleccionarlas. De acuerdo a Samsung, a la Argentina llegará a fin de mes, en una configuración con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad.

La zona donde están ubicadas las 3 cámaras en la parte trasera del smartphone (arriba a la izquierda) se eleva de la carcasa en algunos milímetros más que muchos de los smartphones actuales, y luego llamó la atención la opción de grabación dual en video, algo ideal para los cada vez más populares videos de reacción.

The Freestyle, el mini proyector

Una de las últimas novedades anunciadas por Samsung en la presentación previa a la inauguración oficial de la CES fue The Freestyle, un proyector portátil diseñado para mostrar imágenes sobre -literalmente- cualquier superficie. Con un diseño compacto, más cilíndrico que el habitual rectangular para este tipo de productos -de hecho, parece una linterna grande-, incluye sonido envolvente e iluminación propia, funciones de Smart TV, y puede mostrar imágenes y video con un tamaño de hasta 100 pulgadas.

The Freestyle es el nuevo proyector portátil que Samsung presentó en la CES 2022

El dispositivo pesa solo 830 gramos y la base puede rotar hasta 180 grados, lo que permite proyectar una película en una pared, una mesa o un cielorraso. Tiene autofoco, autonivelado y parlante que emite sonido en 360 grados.

Se puede usar enchufado a la pared, a una batería portátil e incluso puede recibir energía, con un accesorio, de la rosca de una lamparita E27 convencional. Además, tiene las mismas funciones de SmartTV de una tele convencional, y hasta puede duplicar o que ella muestra.

Televisores con nuevas funciones

Otros productos presentados fueron los televisores micro LED, Neo QLED y Lifestyle 2022. Además de las lógicas mejoras en cuanto a calidad de imagen, sonido y diseño, entre sus grandes novedades está la posibilidad de jugar directamente por streaming con una conexión a Internet y un control; y la inclusión de una tienda de NFTs, para comprar activos digitales y varias sorpresas más.

Un televisor microLED de Samsung presentado en CES 2022. Samsung ha actualizado sus televisores de las familias MicroLED, Neo QLED y Lifestyle, con mejoras en la calidad de la imagen que profundizan en el contraste y el brillo, y ha integrado en ellos un nuevo centro de entretenimiento, que incluye una plataforma NFT y acceso a bibliotecas de videojuegos

El Micro LED ofrece una gran calidad de imagen gracias a sus 25 millones de LEDs de tamaño micrométrico, que producen luz y color individualmente. Tendrá 3 tamaños: 89, 101 y 110 pulgadas. Incluye el Modo Art para presentaciones de arte digital, Multi View para ver contenido de 4 fuentes diferentes en forma simultánea y un sistema de sonido Dolby Atmos con parlantes en los canales superior, lateral e inferior. Pero también permite regular automáticamente el sonido en relación al ruido de fondo que haya en el lugar donde se esté viendo la televisión.

Un panel MicroLED anunciado por Samsung en la CES 2022

Por su parte, Neo QLED (en versiones de 4K y 8K) brinda un nivel de iluminación altísimo y un sensor que adapta en forma automática el brillo y tono de pantalla según la hora del día y la luz ambiental. Además trae un algoritmo de calidad de imagen de inteligencia múltiple, que destaca un objeto en la pantalla contra su fondo y brinda así una mayor sensación de profundidad.

Entre los productos a mostrar en la feria, anunciaron las nuevas versiones con acabado mate (para evitar reflejos en la pantalla) de una singular familia de equipos, conocidos en CES anteriores: The Sero, la TV que se puede rotar en forma horizontal y vertical, y que puede tener de 43 a 60 pulgadas (en su nueva versión, cuando está en vertical puede mostrar dos contenidos diferentes en simultáneo como si fueran dos pantallas una encima de la otra); The Frame, que puede adaptarse a la iluminación y quedar encendido casi sin consumir electricidad, mostrando alguna imagen como si fuera un cuadro, con lo cual se lo puede colgar en una pared y pasar desapercibido como TV; y The Serif es un modelo que se puede adaptar a cualquier habitación del hogar y trae un par de pilares o soportes desde los cuales se lo puede acomodar como si fuera parte de la decoración. También mostraron The Terrace, es una TV preparada para usar en exteriores, con funciones de Smart TV; y The Premiere, que es más ancha, pero con alta resolución, calidad de imagen y sonido pensada para terrazas o balcones.

La diferencia ente la versión actual y la anterior de la pantalla de The Frame

Y ya en el terreno de tecnología hogareña, Bespoke es una familia de electrodomésticos (heladeras, freezers, microondas, lavarropas, secarropas y aspiradora robot) con una gran variedad de colores para combinar con los muebles o la decoración de la casa. Todos están pensados y diseñados para facilitar las tareas del hogar, en épocas donde la gente se queda cada vez más en su casa, y también bajo el concepto Together for tomorrow de sustentabilidad que la empresa está llevando adelante con el fin de ayudar a evitar una mayor contaminación del planeta.

En febrero se lanzaría en la Argentina la aspiradora robot, mientras que en el segundo semestre del año se estarían lanzando en Latinoamérica los demás productos.